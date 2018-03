Villa Valmarana ai Nani, biglietti in vendita all’ufficio Ufficio Iat e al Museo Naturalistico Archeologico

Da martedì 20 marzo all’ufficio Ufficio Iat (Informazione accoglienza turistica), in piazza Matteotti, e alla biglietteria del Museo Naturalistico Archeologico, in contra' Santa Corona 4, sarà possibile acquistare i biglietti di ingresso a Villa Valmarana ai Nani nota per gli affreschi di Giambattista e Giandomenico Tiepolo.

“Si tratta di un nuovo passo che allarga la collaborazione sul fronte della promozione e valorizzazione del patrimonio – spiega il vicesindaco e assessore alla crescita Jacopo Bulgarini d’Elci -. Infatti è per noi il primo esempio di collaborazione con un privato per la vendita dei biglietti. Cerchiamo così di rafforzare la qualità e l’articolazione del servizio a favore del turista che ha a disposizione un’offerta centralizzata più piena, indicando la strada per successivi e ulteriori accordi con altri siti monumentali, oltre che con le ville del territorio”.

Saranno disponibili, pertanto, gli ingressi per adulti (da 26 anni d’età) al costo di 10 euro, ingressi per giovani (dai 12 ai 25 anni) a 5 euro e il biglietto “Speciale Vicenza” a 6 euro per i residenti in città e provincia. Le tre tipologie di biglietti avranno validità di un mese dalla data di emissione.

Villa Valmarana ai Nani, con i suoi 30.000 visitatori annui rende disponibile una quantità di servizi molto articolata: la visita a 13 sale affrescate (Palazzina e Foresteria) e ai suoi giardini storici, una fruibilità estesa sette giorni su sette, il noleggio di audio/video guide multimediali. Inoltre dispone di un moderno ed attrezzato bookshop (con guide, pubblicazioni, oggettistica, gioielli, artigianato e prodotti legati all’offerta enogastronomica del territorio), una sala immersiva, con proiezioni a 360° che conducono in un viaggio nel tempo, con focus sui personaggi che hanno reso la villa celebre (da Tiepolo a Goethe, da Fogazzaro a Cadorna, e tanti altri) e musiche originali.

Ogni domenica e nei giorni festivi è in programma una visita guidata alle 10.30.

E’ a disposizione tutti i giorni, tranne il giovedì pomeriggio, il Caffè della Villa Valmarana.

Per informazioni:https://www.villa valmarana.com/