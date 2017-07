Vicenza: gli appuntamenti e le attività di agosto alle Gallerie d'Italia

Dopo le positive esperienza di giugno e luglio, anche per il mese di agosto le Gallerie d’Italia di Palazzo Leoni Montanari a Vicenza saranno aperte con un ricco programma di iniziative, appuntamenti ed eventi, oltre alla visita di due mostre temporanee: la personale "Illustrissimo" di Noma Bar (fino al 20 agosto 2017) e "Le Ambre della Principessa" (fino al 7 gennaio 2018).

FERRAGOSTO APERTO. E' prevista l’apertura gratuita dalle 10.00 alle 18.00 con attività per famiglie e ingresso gratuito.

OPENIGHTS: ART MUSIC & DRINK. Rassegna proposta nel suggestivo scenario offerto dal cortile del palazzo con la raffinata formula “art, music & drink”, che consente di avvicinarsi all’arte, ascoltare musica e sorseggiare un cocktail. Gli appuntamenti musicali sono preceduti da "Assaggi d’Arte": letture brevi e frizzanti dedicate ad una particolare opera d’arte delle Gallerie, idealmente collegata al tema musicale della serata

2 MOSTRE TEMPORANEE:

ILLUSTRISSIMO DI NOMA BAR. Prosegue fino al 20 agosto la mostra Illustrissimo, una personale di Avinoam “Noma” Bar: artista israeliano che vive a Londra, autore di oltre 100 copertine e 550 illustrazioni per clienti come Time Out London, BBC, Random House, The Observer, The Economist e Wallpaper.

LE AMBRE DELLA PRINCIPESSA. Fino al 7 gennaio 2018 sarà inoltre allestita la mostra "Le ambre della principessa. Storie e archeologia dall’antica terra di Puglia" per il quarto appuntamento della rassegna “Il Tempo dell’Antico”, dedicato alla valorizzazione della collezione Intesa Sanpaolo di ceramiche attiche e magnogreche. Il progetto espositivo propone un percorso originale che indaga il contesto storico-culturale e il clima intellettuale del periodo in cui la raccolta si è formata. Nell’Europa di fine Settecento si diffonde fra la nobiltà europea la passione per l’antico e la moda collezionistica dei vasi figurati. Centro di tale fenomeno è Ruvo di Puglia, nell’attuale provincia di Bari, che nell’Ottocento diventa luogo di frenetiche ricerche di manufatti messi in luce nelle ricche sepolture dell’élite apulo-peuceta di V-VI secolo a.C.

CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI E ATTIVITA' ALLE GALLERIE D'ITALIA:

Venerdì 4 agosto - ore 20.30 - Durata 20 minuti - Assaggi d’arte e musica "OpeNights 2017" - A tu per tu con un’opera: Lezione di clavicembalo Passione musicale al tempo di Pietro Longhi. Lettura creativa di un dipinto

Venerdì 4 agosto - ore 21.15 - Durata 90 minuti - Concerto Roberto Zanisi, bouzuki e cumbus - Bradipo Tridattilo - Un one-man-show con strumenti a corda appartenenti alla tradizione trattatati con spirito e tecniche eterodosse. Istanbul e Atene viste come moderne metropoli - Ingresso a pagamento: euro 10 (assaggi d’arte euro 5 e concerto euro 5) - Società del Quartetto Vicenza

Sabato 5 agosto - ore 11.00 / 12.00 / 16.00 - Durata 20 minuti - Itinerario tematico Illustrissimo Noma Bar - Visita guidata alla mostra per cogliere il suono interiore di un linguaggio dai tratti essenziali - Attività gratuita con biglietto ingresso - Per tutti

Sabato 5 agosto - ore 11.00 e 17.00 - Durata 30 minuti - "Arte in Gocce Mito" e "Memoria tra le ceramiche attiche e magnogreche realtà simbolica di antichi miti" - Ingresso a pagamento: 3 euro + biglietto d’ingresso - Per adulti e ragazzi

Sabato 5 agosto - ore 16.30 - Durata 60 minuti - Laboratorio Illustrissimo Noma Bar Figure e controfigure Ispirarsi alle spiritose e impossibili figure di Noma Bar, per ideare un originale manufatto con carte colorate e materiali di riuso - Costruzione di creature immaginarie, frutto di fantasiose combinazioni, dedicato a persone di ogni età. Ingresso a pagamento: 3 euro + biglietto d’ingresso - Per adulti e ragazzi.

Sabato 5 agosto - ore 17.00 - Durata 45 minuti - Itinerario tematico Illustrissimo Noma Bar - "A proposito di Noma - Scoprire il fascino essenziale delle opere di Noma Bar" senza fermarsi alla dimensione istantanea del messaggio visivo, creando confronti con alcuni artisti e scrittori del Novecento (e non solo) - Ingresso a pagamento: 3 + biglietto d’ingresso - Per tutti.

Domenica 6 agosto - dalle 10.00 alle 18.00 - "#domenicalmuseo" - Ingresso omaggio in concomitanza con l’iniziativa del MiBACT, che prevede l'entrata gratuita di tutti i luoghi della cultura statali nella prima domenica di ogni mese.

Domenica 6 agosto - dalle 10.00 alle 17.00 - Laboratorio Cortile in festa. Volti e ritratti Scoprire le opere d’arte custodite a Palazzo Leoni Montanari e dipingere ad acquerello le proprie impressioni ed emozioni. Una tavolozza piena di colori, qualche cartoncino speciale e tanta voglia di esprimersi in modo creativo e gioioso nella Loggia di Ercole, in compagnia della sognante Proserpina. Attività a pagamento: 5 euro e biglietto d’ingresso gratuito - Per famiglie

Domenica 6 agosto - ore 11.00 / 12.00 / 16.00 - Durata 20 minuti - Itinerario tematico Illustrissimo Noma Bar - Visita guidata alla mostra per cogliere il suono interiore di un linguaggio dai tratti essenziali. Attività gratuita Tutti

Domenica 6 agosto - ore 11.00 e 17.00 - Durata 30 minuti - "Arte in gocce Mito" e "Memoria tra le ceramiche attiche e magnogreche realtà simbolica di antichi miti. Attività a pagamento (euro 3 con biglietto d’ingresso gratuito - Per adulti e ragazzi

Domenica 6 agosto - ore 16.30 - Durata 60 minuti - Laboratorio Illustrissimo Noma Bar Figure e controfigure Ispirarsi alle spiritose e impossibili figure di Noma Bar, per ideare un originale manufatto con carte colorate e materiali di riuso. Laboratorio di costruzione di creature immaginarie, frutto di fantasiose combinazioni, dedicato a persone di ogni età. Attività a pagamento: 3 euro con biglietto d’ingresso gratuito - Per adulti e ragazzi.

Domenica 6 agosto - 17.00 - Durata 60 minuti - Assaggi d’Arte - L’arte della veduta nel Settecento Il mito del viaggio nella cultura veneta, da Marco Polo a Pietro Querini, passando per il vicentino Antonio Pigafetta - Le città di Venezia e Vicenza come luogo di incontro e di continua interazione tra varie comunità etniche, dove la diversità delle tradizioni culturali diventa una grande risorsa creativa anche nell’arte pittorica e culinaria - Passeggiata museale con degustazione di dolcetti della tradizione veneta. Attività a pagamento: 5 euro con biglietto d’ingresso gratuito - Per famiglie

Domenica 6 agosto - ore 17.00 - Durata 45 minuti - Itinerario tematico Illustrissimo Noma Bar - "A proposito di Noma Scoprire il fascino essenziale delle opere di Noma Bar", senza fermarsi alla dimensione istantanea del messaggio visivo, creando confronti con alcuni artisti e scrittori del Novecento (e non solo). Attività a pagamento: 3 euro con biglietto d’ingresso gratuito - Per tutti

Venerdì 11 agosto - ore 20.30 - Durata 20 minuti - Assaggi d’arte e musica - Lettura creativa di una scultura - A tu per tu con un’opera "La caduta degli angeli ribelli": lotta tra bene e male nella fantasia infuocata di Agostino Fasolato

Venerdì 11 agosto - ore 21.15 - Durata 90 minuti - Concerto di Valerio Scrignoli, voce chitarra e elettronica - "Jesus Christ Superstar" - Un viaggio nel rock più mistico con le note di un musical che ha segnato un’epoca - Un’esecuzione in “solo” perché unico è il rapporto che ognuno di noi ha con Dio - Ingresso a pagamento: 10 euro (assaggi d’arte 5 euro e concerto 5 euro) - Per adulti e ragazzi

Sabato 12 agosto - ore 11.00 / 12.00 / 16.00 - Durata 20 minuti - Itinerario tematico Illustrissimo Noma Bar - Visita guidata alla mostra per cogliere il suono interiore di un linguaggio dai tratti essenziali. Attività gratuita con biglietto ingresso - Per tutti

Sabato 12 agosto - ore 11.00 e 17.00 - Durata 30 minuti - "Arte in gocce"- "Vestire il tempo tra le opere di Pietro Longhi e della sua cerchia": la moda e il costume nel Settecento veneziano Ingresso a pagamento: 3 euro + biglietto d’ingresso - Per adulti e ragazzi

Sabato 12 agosto - ore 16.30 - Durata 60 minuti - Laboratorio Illustrissimo Noma Bar Figure e controfigure Ispirarsi alle spiritose e impossibili figure di Noma Bar, per ideare un originale manufatto con carte colorate e materiali di riuso. Laboratorio di costruzione di creature immaginarie, frutto di fantasiose combinazioni, dedicato a persone di ogni età. Ingresso a pagamento: 3 euro + biglietto d’ingresso - Per adulti e ragazzi

Sabato 12 agosto - ore 17.00 - Durata 45 minuti - Itinerario tematico Illustrissimo Noma Bar - A proposito di Noma Scoprire il fascino essenziale delle opere di Noma Bar, senza fermarsi alla dimensione istantanea del messaggio visivo, creando confronti con alcuni artisti e scrittori del Novecento (e non solo). Ingresso a pagamento: 3 euro + biglietto d’ingresso - Per tutti

Domenica 13 agosto - ore 11.00 / 12.00 / 16.00 - Durata 20 minuti - Itinerario tematico Illustrissimo Noma Bar - Visita guidata alla mostra per cogliere il suono interiore di un linguaggio dai tratti essenziali. Attività gratuita con biglietto ingresso - Per tutti

Domenica 13 agosto - ore 11.00 e 17.00 Durata 30 minuti - "Arte in gocce"- Vestire il tempo Tra le opere di Pietro Longhi e della sua cerchia: la moda e il costume nel Settecento veneziano - Ingresso a pagamento: 3 euro + biglietto d’ingresso - Per adulti e ragazzi

Domenica 13 agosto - ore 16.30 - Durata 60 minuti - Laboratorio Illustrissimo Noma Bar Figure e controfigure Ispirarsi alle spiritose e impossibili figure di Noma Bar, per ideare un riginale manufatto con carte colorate e materiali di riuso. Laboratorio di costruzione di creature immaginarie, frutto di fantasiose combinazioni, dedicato a persone di ogni età - Ingresso a pagamento: 3 euro + biglietto d’ingresso - Per adulti e ragazzi

Domenica 13 agosto - 17.00 Durata 45 minuti Itinerario tematico Illustrissimo Noma Bar A proposito di Noma Scoprire il fascino essenziale delle opere di Noma Bar, senza fermarsi alla dimensione istantanea del messaggio visivo, creando confronti con alcuni artisti e scrittori del Novecento (e non solo). Ingresso a pagamento (euro 3 + biglietto d’ingresso) Tutti

Martedì 15 agosto - dalle 10.00 alle 18.00 - Ferragosto alle Gallerie: un programma speciale di attività per famiglie e adulti - Ingresso gratuito - Per tutti

Martedì 15 agosto - dalle 10.00 alle 17.00 - Laboratorio Cortile in festa. Vedute e paesaggi Scoprire le opere d’arte custodite a Palazzo Leoni Montanari e dipingere ad acquerello le proprie impressioni ed emozioni. Una tavolozza piena di colori, qualche cartoncino speciale e tanta voglia di esprimersi in modo creativo e gioioso nella Loggia di Ercole, in compagnia della sognante Proserpina. Attività a pagamento: 5 euro con biglietto d’ingresso gratuito - Per adulti e ragazzi

Martedì 15 agosto - ore 17.00 - Durata 60 minuti - Assaggi d’arte - Dolci memorie del Settecento - L’artigianato e l’arte culinaria nel Vicentino ai tempi della famiglia Leoni Montanari, tra Sei e Settecento - Passeggiata museale con degustazione di dolcetti della tradizione veneta - Attività a pagamento: 5 euro con biglietto d’ingresso gratuito - Per adulti e ragazzi

Sabato 19 agosto - ore 11.00 / 12.00 / 16.00 - Durata 20 minuti - Itinerario tematico Illustrissimo Noma Bar - Visita guidata alla mostra per cogliere il suono interiore di un linguaggio dai tratti essenziali. Attività gratuita con biglietto ingresso - Per tutti

Sabato 19 agosto - ore 11.00 e 17.00 - Durata 30 minuti - "Arte in gocce" - Non solo Barocco Tra le decorazioni murali di Palazzo Leoni Montanari: dal Barocco al Neoclassicismo. Ingresso a pagamento: 3 euro + biglietto d’ingresso - Per adulti e ragazzi

Sabato 19 agosto - ore 16.30 - Durata 60 minuti - Laboratorio Illustrissimo Noma Bar Figure e controfigure Ispirarsi alle spiritose e impossibili figure di Noma Bar, per ideare un originale manufatto con carte colorate e materiali di riuso. Laboratorio di costruzione di creature immaginarie, frutto di fantasiose combinazioni, dedicato a persone di ogni età - Ingresso a pagamento: 3 euro + biglietto d’ingresso - Per adulti e ragazzi

Sabato19 agosto - ore 17.00 - Durata 45 minuti - Itinerario tematico Illustrissimo Noma Bar A proposito di Noma Scoprire il fascino essenziale delle opere di Noma Bar, senza fermarsi alla dimensione istantanea del messaggio visivo, creando confronti con alcuni artisti e scrittori del Novecento (e non solo). Ingresso a pagamento (euro 3 + biglietto d’ingresso) Tutti

Domenica 20 agosto - ore 11.00 / 12.00 / 16.00 - Durata 20 minuti - Itinerario tematico Illustrissimo Noma Bar - Visita guidata alla mostra per cogliere il suono interiore di un linguaggio dai tratti essenziali - Attività gratuita con biglietto ingresso - Per tutti

Domenica 20 agosto - ore 11.00 e 17.00 - Durata 30 minuti Arte in gocce - Non solo Barocco Tra le decorazioni murali di Palazzo Leoni Montanari: dal Barocco al Neoclassicismo. Ingresso a pagamento: 3 euro + biglietto d’ingresso - Per adulti e ragazzi

Domenica 20 agosto - ore 16.30 - Durata 60 minuti - Laboratorio Illustrissimo Noma Bar Figure e controfigure Ispirarsi alle spiritose e impossibili figure di Noma Bar, per ideare un originale manufatto con carte colorate e materiali di riuso. Laboratorio di costruzione di creature immaginarie, frutto di fantasiose combinazioni, dedicato a persone di ogni età. Ingresso a pagamento: 3 euro + biglietto d’ingresso - Per adulti e ragazzi

Domenica 20 agosto - ore 17.00 - Durata 45 minuti - Itinerario tematico Illustrissimo Noma Bar - A proposito di Noma Scoprire il fascino essenziale delle opere di Noma Bar, senza fermarsi alla dimensione istantanea del messaggio visivo, creando confronti con alcuni artisti e scrittori del Novecento (e non solo). Ingresso a pagamento: 3 euro + biglietto d’ingresso - Per tutti

Domenica 20 agosto - ore 17.00 - Durata 60 minuti - Assaggi d’arte - L’arte della veduta nel Settecento Il mito del viaggio nella cultura veneta, da Marco Polo a Pietro Querini, passando per il vicentino Antonio Pigafetta. Le città di Venezia e Vicenza come luogo di incontro e di continua interazione tra varie comunità etniche, dove la diversità delle tradizioni culturali diventa una grande risorsa creativa anche nell’arte pittorica e culinaria. Passeggiata museale con degustazione di dolcetti della tradizione veneta - Ingresso a pagamento: 5 euro + biglietto d’ingresso - Per adulti e ragazzi

Sabato 26 agosto - ore 11.00 e 17.00 - Durata 30 minuti - Arte in gocce - Visioni della realtà tra le collezioni del Settecento veneto: le vedute delle città e la cultura scientifica del periodo, da Newton a Goethe. Ingresso a pagamento: 3 euro + biglietto d’ingresso. Per adulti e ragazzi

Domenica 27 agosto - ore 11.00 e 17.00 - Durata 30 minuti - Arte in gocce - Visioni della realtà tra le collezioni del Settecento veneto: le vedute delle città e la cultura scientifica del periodo, da Newton a Goethe - Ingresso a pagamento: 3 euro + biglietto d’ingresso - Per adulti e ragazzi

CONTATTI: GALLERIE D’ITALIA - PALAZZO LEONI MONTANARI - Vicenza - Contra’ S. Corona, 25 - Numero verde 800.578875 fax 0444.991280 info@palazzomontanari.com - www.gallerieditalia.com.

ORARI DI APERTURA: da martedì a domenica dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30)

BIGLIETTI: intero 5 euro - ridotto 3 euro - gratuito per le scuole e i minori di 18 anni - omaggio la prima domenica del mese e martedì 15 agosto - progetti didattici per le scuole gratuiti (su prenotazione) - percorsi speciali per adulti e famiglie a pagamento - iniziative musicali a pagamento

