"Vicenza e Dintorni": personale di pittura di Marco Belgi presso "Le Muse"

Forse non lo conoscete, ma lo sconoscerete. Si chiama Marco Belgi, nato ad Arzignano, classe '69. La sua pittura è fresca e con gusto creativo davvero coinvolgente. Espone in questi giorni di festa nello spazio dell'Associazione "Le Muse" a Vicenza, in un allestimento comprendente una decina di quadri di piccole e grandi dimensioni, eseguiti con una tecnica mista, che lascia ampio margine ad accostamenti azzardati con colori difficili da trattare come i verdi acidi, ma che l'autore Belgi sa gestire e rendere estremamente piacevoli e avvolgenti. I soggetti sono urbani e rappresentano architetture di Vicenza e dintorni (e per dintorni si intende Venezia). Stile deciso, e ironico in alcuni casi come nella rappresentazione della Basilica di Santa Maria della Salute a Venezia, Marco Belgi si fa notare per la sua capacità di saper stupire nell'uso stravagante della tavolozza e dei mezzi espressivi. Si è distinto nell'ultimo Concorso di Pittura di Zugliano ad ottobre 2016, entrando nella rosa delle 33 opere selezionate. Da vedere e ricordare. Per informazioni: 328 2697925.

ELENCO MOSTRE