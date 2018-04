Vicenza, gli animali colorati di Cracking Art a Palazzo Leoni Montanari

EVENTI PER SCUOLE E FAMIGLIE A PALAZZO LEONI MONTANARI

Dal 17 aprile al 29 luglio 2018 le Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, sede museale di Intesa Sanpaolo a Vicenza, saranno popolate dai famosi animali colorati realizzati dal gruppo artistico Cracking Art.

L’iniziativa dal titolo “Baroc Cracking” porterà negli spazi di Palazzo Leoni Montanari oltre trenta grandi animali in plastica colorata riciclabile con l’obiettivo di accostare lo stile barocco delle decorazioni del palazzo al linguaggio contemporaneo di Cracking Art: due espressioni artistiche apparentemente distanti che si trovano a interagire in una dialettica creativa e stimolante.

“Baroc Cracking” si inserisce nell’ambito della V edizione del Festival della Cultura Creativa promossa e coordinata dall’ABI per avvicinare i ragazzi alla cultura e stimolarne le creatività e il pensiero critico.

“Palazzo Leoni Montanari è stata la prima sede delle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo nata nel 1999 per ospitare, all’interno di una straordinaria architettura barocca, i vasi greci, i dipinti veneti del Settecento e le icone russe appartenenti alle nostre collezioni" – sottolinea Michele Coppola, Direttore Centrale Arte, Cultura e Beni Storici, Intesa Sanpaolo - "Ma in vent’anni di attività abbiamo saputo anche raccontare il contemporaneo. Come dimostrano le recenti esposizioni dedicate a Noma Bar e a Bruskin, e ora le opere di Cracking Art, le nostre Gallerie sono state capaci di contaminare tradizione e innovazione e di aprirsi ai nuovi linguaggi dell’arte.”

Intesa Sanpaolo conferma e rafforza la sua presenza a Vicenza promuovendo diverse iniziative, in programma quest’anno, tra cui la rassegna di poesia contemporanea “Poetry Vicenza” (da marzo a maggio), il “Progetto orchestra 2018” in collaborazione con i Conservatori di musica del Veneto (2-6 maggio), “Il segno dell’avvenire”, itinerario tematico tra le icone “Madre di Dio del segno”, in occasione del Festival biblico dedicato al tema del futuro (22-25 maggio) e la rassegna estiva di illustrazione “Gallerie Summertime” dedicata a sport, cinema, musica, viaggi (13 giugno–26 agosto).

___________________________

Informazioni per partecipare alla mostra

Sede: Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari, Contra’ Santa Corona 25, Vicenza

Periodo: dal 17 aprile al 29 luglio 2018 Orario: dalle 10 alle 18

Modalità di partecipazione: Ingresso a pagamento.

Attività per le scuole e centri estivi: gratuite con prenotazione obbligatoria

Attività per famiglie: gratuite nella settimana della cultura creativa e a pagamento nei weekend

Informazioni e prenotazioni numero verde 800.578875 info@palazzomontanari.com; www.gallerieditalia.com

___________________________

Il collettivo Cracking Art