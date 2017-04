"Viaggio tra le Stagioni Pittoriche" a Villa Caffo di Rossano Veneto

Dal 22 aprile al 6 maggio si potrò visitare la mostra "Viaggio tra le Stagioni Pittoriche" di Adriano Piotto a Villa Caffo Navarrini di Rossano Veneto in via Bassano 17. L’arte si presenta come una dialettica di scelte continue, dove l'artista può rappresentare se stesso, i propri gusti, i propri punti di vista, il proprio stile. Adriano Piotto agisce in questo senso e la sua creazione è un frutto vero e ricco di sensibilità, che gli appartiene. La pittura per lui è il modo di esprimersi, di essere una persona tra molte che non sanno trasmettere il proprio modo di essere palese, quel modo che appartiene all’unica forma d’espressione umana, che non ha nulla da perdere ed in una parola rappresenta la vita. Orari di apertuta: dal lunedì al venerdì 15.00-19.00 - sabato, domenica e festivi 10.00-12.00/15.00-20.00

