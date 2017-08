"Veritas": collettiva d’arte internazionale a Dueville e Vicenza

VERITAS - Collettiva d’arte internazionale - 1 settembre | 1 ottobre 2017

Kunststrasse / Rue des Arts / Strada dell'Arte - Dueville e Vicenza | Italia

70 artisti da Francia, Germania e Italia, più di 120 opere, tre sedi espositive tra Dueville e Vicenza, un workshop internazionale.

Venerdì 1 settembre alle 18.30 in Villa Monza a Dueville, Metamorfosi Gallery inaugura VERITAS collettiva d’arte internazionale frutto del progetto di gemellaggio artistico europeo Kunststrasse / Rue des Arts / Strada dell'Arte. Un’esposizione che presenta le opere di 70 artisti da Germania, Francia e Italia alla ricerca di una verità, che permetta di superare i conflitti e le diversità del mondo contemporaneo.

SPAZI ESPOSITIVI.Tre saranno gli spazi espositivi per questa seconda edizione italiana dell’esposizione internazionale: Villa Monza (Piazza Monza, 1) sede del comune di Dueville e sezione principale della mostra, e due sedi nel centro storico della città di Vicenza, HANDS spazio eventi d’arte (contra’ SS. apostoli 29), che ospiterà le opere di scultura e le installazioni e Spazio D (contra’ San Francesco Vecchio 9), dove saranno raccolte le opere realizzate dagli artisti durante il Workshop | Veritas (4-7 settembre presso i Molini Bagarella a Dueville).

METAMORFOSI GALLERY. L’arte contemporanea viaggia su una strada che, attraversando le cittadine gemellate e le loro rispettive associazioni, mette in dialogo artisti e persone, creando occasioni di riflessione, incontro, conoscenza. L’iniziativa nasce dal lavoro e dalle relazioni tessute nel tempo dall’associazione culturale Metamorfosi Gallery con sede a Vicenza, affiancata e patrocinata dal comune di Dueville, dalla Provincia di Vicenza e dal comune di Vicenza.

KUNSTVEREIN E LA COUR DES ARTS. Un mese per una mostra, che Metamorfosi Gallery ha arricchito con alcuni imperdibili incontri, coordinandosi anche con le realtà del Kunstverein (Schorndorf, Germania) e de La Cour des Arts (Tulle, Francia). Il primo appuntamento, che seguirà l’inaugurazione sarà il 2 settembre alle ore 18.30 e sarà dedicato alle sculture e installazioni presentate a Vicenza presso HANDS spazio eventi d’arte.

WORKSHOP INTERNAZIONALE VERITAS. Il secondo appuntamento sarà rivolto agli artisti: un workshop internazionale sul tema dell’esposizione dal 4 al 7 settembre presso i Molini Bagarella (Dueville), che si trasformeranno per l’occasione in vero e proprio laboratorio d’arte. Gli artisti lavoreranno fianco a fianco, al contempo spettatori e attori di un dialogo, un confronto, uno scambio unico, un processo originale, che porterà alla creazione di opere realizzate in concerto tra loro. Il workshop si concluderà con la presentazione delle opere realizzate l’8 settembre alle ore 18.30 a Vicenza Spazio D.

DIALOGO SULL'ARTE INTERNAZIONALE. Il pubblico avrà inoltre la possibilità di incontrare e parlare con gli artisti presso le tre sedi espositive grazie agli incontri con gli artisti Artists and Society (venerdì 15, 22 e sabato 30 settembre) per un dialogo sull’arte internazionale in seno all’unione europea.

INCONTRI CULTURALI CON I GIOVANI. Ultimo appuntamento, ma non meno importante, vedrà protagonisti i più giovani: gli studenti del Liceo Linguistico Oxford di Vicenza, nell’ambito del progetto alternanza scuola lavoro, saranno conduttori tutte le domeniche alle ore 18.00 delle visite guidate alla sede di Villa Monza a Dueville.

VERITAS non è solo una mostra, ma un tentativo di superare i conflitti nelle molteplici visioni della verità e concretizzare, attraverso un ambizioso e diffuso progetto espositivo, una possibile unione tra una pluralità di intenti comuni, superando le diversità siano esse geografiche, linguistiche o religiose, poiché l’arte incarna un’ideale di tolleranza, comprensione che la contraddistingue.

ORARI DI APERTURA: L’esposizione sarà aperta dal 1 settembre al 1 ottobre nelle sedi di Villa Monza con orari d’apertura: da lunedì a venerdì 9.30 /12.30, martedì e giovedì 16.00 /18.00, sabato e domenica 9.30 /12.30 e 16.00/20:00; Spazio D con orari d’apertura: lunedì 16.00 /20.00 e da martedì a sabato 10.00/13.00 e 16.00/20.00; HANDS spazio eventi d’arte con orari d’apertura: da martedì a sabato 16.00 /19.30.

GLI ARTISTI: Hans Albrecht, Agnieszka Bak, Heike Bartel, Bertold Becker, Carmine Bellucci, Emjl Berdin, Marco Borgarelli, Annie Bossut, Claudio Brunello, Barbara Bucher, Renate Busse, Mirta Caccaro, Danilo Calegari, Marion Castor, Didier Christophe, Elsa-Flore Christophe, Sylvie Christophe, Andrea Clementi, Maurizio Corradin, Cristina Costa, Jean Marc Dufour, Martha Ehrlich, Anna Eiber, Notburga Eiber, Remigio Fabris, Simone Fezer, Christelle Godebout, Valerio Guadagno, Ebba Kaynak, Alfons Koller, Ulrich Kost, Hardy Langer, Gianpaolo Lucato, Susanna Mammi, Johanna Mangold, Luca Marovino, Anastasia Moro, Toyomi Nara, Wolfgang Neumann, Patrizia Nicolini, Hacki Ohmenhäuser, Leonardo Onetti Muda, Brigitte Paillet, Jan-Hendrick Pelz, Daniela Perissinotto, Arcangelo Persano, Giusto Pilan, Regine Richter, Carla Rossetto, Alberto Salvetti, Samuela Scatto, Alex Schenk, Tania Schifano, Annette Schock, Doro Schülz, Eva Schwanitz, Christiane Steiner, Joel Thepault, Jessica Tibaldo, Jacques Tramont, Andrea Turbo Barbiero, Joel Vaujour, Manuela Veronesi, Michel Villier, Valentin Vitanov, Christelle Wable, Mohamad Weiso, Barbara Wittmann, Cristina Zanella, Elisabetta Zanetti.

INFO: info@metamorfosigallery.it - www.metamorfosigallery.it.

