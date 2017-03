"Van Gogh: Tra il Grano e il Cielo": oltre 120 opere in Basilica Palladiana

Dal 7 ottobre 2017 all'8 aprile 2018 è in programma a Vicenza nella Basilica Palladiana la mostra monografica "Van Gogh: Tra il Grano e il Cielo", dedicata al celebre pittore olandese con oltre 120 sue opere tra dipinti e disegni grazie al progetto del curatore Marco Goldin con un taglio molto particolare, utile a ripercorrere in modo inedito l'intera sua vita. La novità riguarderà due sale chiuse multimediali, abbastanza ampie (tra gli 80 e i 90 mq), collocate all'interno dello spazio museale, dove saranno proiettati in continuazione altrettanti mini-film da 7-8 minuti sulla vita di Van Gogh: la prima in cui ripercorre i luoghi della sua infanzia in Olanda e la seconda quella dell'esilio in Francia, dove ha dipinto le sue opere, esposte nei musei di tutto il mondo. Inoltre sono state raccolte un centinaio di lettere, tradotte e raccolte in un libro come guida alla mostra in Basilica. Dopo tre esposizioni dal 2012 al 2015, Goldin ritorna nella città Del Palladio con l'invito del vice sindaco Jacopo Bulgarini d'Elci per una Vicenza sempre di più città della cultura, del turismo, dell'arte. Fissata anche la data di apertura delle prenotazioni per questo grande evento: lunedì 15 maggio dalle ore 9, chiamando il call center di "Linea d'Ombra": 0422.429999 oppure dal sito www.lineadombra.it.

ANTEPRIMA DELLA MOSTRA: tutti i contenuti non solo della mostra ma dell'intera rasegna culturale dedicato a Van Gogh verranno raccontati in anteprima sabato 18 marzo, alle ore 11, nel ridotto del Teatro Comunale di Vicenza, dove Marco Goldin illustrerà il percorso della mostra già con la proiezione di tante immagini e la lettura di alcune lettere del pittore.

INIZIATIVE PER LE SCUOLE: previsti anche progetti per gli studenti delle scuole di Vicenza e provincia, che potranno visitare la mostra gratuitamente al mattino, e l'allestimento di laboratori rivolti agli stessi ragazzi con la presenza di attori, che all'interno della Basilica e in altre musei della città racconteranno le opere dell'artista in maniera scenica.

MARCO GOLDIN: "Con il regista e i cineoperatori andremo in Provenza nei prossimi mesi per filmare i luoghi che frequentò Van Gogh, ma anche per catturare soprattutti quei segni della natura che lo hanno ispirato" - "Il filo conduttore di questo progetto è basato sulle oltre mille lettere scritte in vita dall'artista olandese: noi ne abbiamo prese in considerazione un centinaio, non le più importanti, ma quelle che ci guideranno alla visita della mostra in Basilica".

JACOPO BULGARINI D'ELCI: "Le prime tre mostre di Goldin sono state un fattore decisivo del rilancio culturale e turistico di Vicenza già dalla fine del 2012. L'intero patrimonio storico palladiano, che fa di Vicenza una capitale dell'architettura e delle bellezze artististiche, sta conoscendo in questi anni una profonda trasformazione e modernizzazione. La cultura si lega all'economia nel divenire chiave fondamentale di crescita individuale e collettiva". Per approfondimenti vedi: mostra "Tutankamon e Van Gogh"

ELENCO MOSTRE