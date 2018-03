Van Gogh a Vicenza: ultime settimane ricche di iniziative

Mancano 26 giorni al termine della grande mostra Van Gogh. Tra il grano e il cielo in Basilica Palladiana a Vicenza (fino a domenica 8 aprile, informazioni e prenotazioni 0422 429999 oppure il sito www.lineadombra.it).

157 ad oggi i giorni di apertura e ben 342mila visitatori totali per una media giornaliera di 2180 persone. L’afflusso sempre più ampio di visitatori ha indotto ad ampliare le aperture giornaliere.

Il 7 aprile la Mostra rimarrà aperta sino alle 3 di notte e le visite guidate partiranno alle ore 20 per terminare a mezzanotte.

Tra le ore 12 e le 14.30, verranno offerti piatti caldi e bevande alle persone in coda in attesa di entrare e a quelle che usciranno dalla mostra. Stessa cosa avverrà dalle ore 20 in poi grazie al coordinamento di Confcommercio Vicenza, Consorzio “Vicenza è” e soprattutto alla partecipazione di alcuni esercizi commerciali del centro storico.

Domenica 8 aprile, ultimo giorno di Van Gogh. Tra il grano e il cielo, la mostra aprirà alle 8 e i biglietti, acquistabili direttamente in cassa, saranno in promozione a ben 10 euro per tutti e con una ulteriore riduzione a 6 euro per i minorenni, tra le 8 e le 9 e tra le 18.45 e le 19.45.

Dalle ore 8 alle ore 10, sarà offerta persino la colazione a chi entrerà in mostra. Tra le ore 12 e le 14.30, saranno offerti invece piatti caldi e bevande alle persone in coda in attesa di entrare e a quelle che usciranno.

Tanti gli eventi esclusivi dal 5 all’8 aprile, quattro giorni di gioia, arte, musica e parole per festeggiare il finale di una mostra di grande successo.

Una chiusura all’insegna della gioia quindi quella di Van Gogh. Tra il grano e il cielo, per cui nel corso di tutte le giornate di sabato 7 e domenica 8 aprile, grazie alla collaborazione del Comune di Vicenza, nel centro storico della città non passerà di certo inosservata la presenza di tanti, bravissimi artisti di strada di varia natura, tra musicisti, giocolieri, burattinai, teatranti. Passeggiando quindi in città prima di entrare in mostra, o dopo esserne usciti, andando o tornando da uno dei musei vicentini o da un bar, un ristorante, una trattoria o una pizzeria, verrete intrattenuti da artisti di ogni genere.

Assieme a tutto questo, un ricchissimo calendario di eventi da giovedì 5 a domenica 8 aprile, eventi ovviamente su prenotazione.

La sera di giovedì 5 aprile, nella superlativa cornice del Teatro Olimpico di Vicenza, alle ore 21, si svolgerà il recital dal titolo “L’anima di Van Gogh”. Marco Goldin racconta Vincent con Remo Anzovino al pianoforte.

Marco Goldin racconterà la vita e l’opera di Van Gogh in modo diverso, definendo entrambe nel loro lato più struggente, emozionato e poetico, mescolando parole, anima e colori. Mentre Remo Anzovino al pianoforte suonerà, in assoluta e unica anteprima mondiale, le musiche che ha scritto come colonna sonora per il film Van Gogh. Tra il grano e il cielo, che, prodotto da 3D Produzioni e Nexo Digital per la serie “La grande arte al cinema”, sarà nelle sale italiane dal 9 all’11 aprile e poi in oltre cinquanta nazioni nel mondo. Un recital, della durata di novanta minuti, che si annuncia veramente speciale e imperdibile.

Il biglietto, al costo di 30 euro, darà diritto non solo ad assistere al recital nel Teatro Olimpico, ma anche a visitare la mostra in Basilica Palladiana nella stessa giornata del 5 aprile, potendo godere di un ingresso riservato e dunque senza attendere in coda. E infine darà diritto al mini catalogo della mostra Van Gogh. Tra il grano e il cielo, autografato da Marco Goldin e ritirabile quella sera stessa nel Teatro Olimpico.

Le prenotazioni per questo evento sia al call center di Linea d’ombra (0422 429999) che sul sito www.lineadombra.it dalle 9 di giovedì 15 marzo.

Un evento del tutto esclusivo e irripetibile, quello che si svolgerà nella Basilica Palladiana di Vicenza, e precisamente nell’ultima sala della mostra Van Gogh. Tra il grano e il cielo, allo scoccare della mezzanotte il 6 aprile.

Marco Goldin e Remo Anzovino porteranno in scena il recital L’anima di Van Gogh, ma eccezionalmente, e solo per quella notte e per sole 80 persone, il teatro sarà posto in mezzo ai quadri di Van Gogh! Così, l’ultima sala dell’esposizione - quella con i capolavori dei due periodi finali della vita di Vincent, Saint-Rémy e Auvers-sur-Oise - diventerà una vera e propria sala concerto, con il pianoforte gran coda disposto davanti agli strepitosi paesaggi della campagna di Saint-Rémy.

Un’occasione che potrebbe non capitare mai più nella vita. Anche se solo per i primi 80 che riusciranno a prenotare, perché tale sarà la capienza della sala per questo esclusivo evento firmato Linea d’ombra. Per cui, si ascolterà Marco Goldin raccontare Van Gogh e Remo Anzovino suonare le musiche del film, comodamente seduti in mezzo ai capolavori di uno tra i più grandi pittori di ogni tempo. Guardare la meraviglia della pittura mentre si ascolta.

Il costo del biglietto è stato stabilito in 80 euro e darà diritto alla visita esclusiva della mostra dalle ore 22 alle ore 24, per le prime 80 persone che riusciranno a prenotare; al saluto e introduzione alla mostra da parte di Marco Goldin; alla visita guidata divisi in tre gruppi alle ore 22.15, 22.25 e 22.35; al catalogo della mostra con dedica personalizzata del curatore; al recital di parole e musica di Marco Goldin e Remo Anzovino, L’anima di Van Gogh, cui si assisterà seduti in mezzo ai quadri dello stesso Van Gogh. (Prenotazioni per questo evento, solo chiamando il call center di Linea d’ombra 0422 429999, a partire dalle ore 9 di giovedì 15 marzo).



Gli eventi di carattere culturale, collegati alla chiusura della mostra Van Gogh. Tra il grano e il cielo, vedranno il loro momento di congedo legato a una seconda anteprima mondiale il 7 aprile. Nella bellissima sala cinema all’interno del percorso di esposizione in Basilica Palladiana, alle ore 23.40 prenderà il via un secondo evento davvero esclusivo, a cui potranno prendere parte solo le prime 90 persone che si prenoteranno. Alle ore 23.40 Marco Goldin introdurrà il film Van Gogh. Tra il grano e il cielo, che per la serie famosa “La grande arte al cinema” sarà nelle sale italiane dal successivo 9 aprile fino all’11, prima di venire proiettato in oltre cinquanta nazioni nel mondo. A questo film, che vede la partecipazione straordinaria di Valeria Bruni Tedeschi, Marco Goldin ha garantito la consulenza scientifica oltre che interpretare il ruolo del narratore, sia nelle sale olandesi del Kröller-Müller Museum sia nelle sale della mostra nella stessa Basilica Palladiana.

A mezzanotte, la proiezione in sala cinema, in anteprima mondiale per i 90 fortunati, del film Van Gogh. Tra il grano e il cielo.



Nuovi orari:



Fino al 28 marzo, dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 19, venerdì dalle 9 alle 20, sabato e domenica dalle 9 alle 21.

Da giovedì 29 marzo a domenica 1 aprile, tutti i giorni dalle 9 alle 21.

Da lunedì 2 a venerdì 6 aprile, tutti i giorni dalle 9 alle 22.

Dalle ore 19.45 alle ore 20.45 di queste ultime giornate saranno venduti solo biglietti direttamente alla cassa della mostra, al prezzo scontato per tutti di 10 €, con ulteriore riduzione a 6 € per i minorenni.

Sabato 7 aprile la mostra resterà aperta dalle ore 9 del mattino fino alle ore 3 della notte. I biglietti di accesso saranno venduti in cassa o tramite prenotazione, poi dalla mezzanotte fino alle ore 2 verranno venduti biglietti solo alla cassa della mostra, con la promozione per tutti a 10 € e con ulteriore riduzione a 6 € per i minorenni.

Moltissime le visite guidate; alle ore 20, 21, 22, 23, 24, prenotabili al call center di Linea d’ombra 0422 429999 oppure dal sito www.lineadombra.it.

Domenica 8 aprile, ultimo giorno di Van Gogh. Tra il grano e il cielo, la mostra resterà aperta dalle ore 8 alle ore 21. Dalle ore 8 alle ore 9 e dalle ore 18.45 alle ore 19.45, verranno venduti biglietti d’ingresso in mostra solo in cassa, con la promozione a 10 € per tutti e con ulteriore riduzione a 6 € per i minorenni.







