"V Biennale Incisione, Grafica e Animazione Contemporanea" a Bassano del Grappa

Dal 1 aprile al 21 maggio si potrà visitare la "V Biennale dell’Incisione, della Grafica e dell’Animazione Contemporanea" nella Galleria Civica del museo di Bassano del Grappa in piazza Garibaldi 34. La Biennale è riservata alle opere incisorie calcografiche, create con quelle tecniche, che escludono riproduzioni fotomeccaniche e provengono esclusivamente da procedimenti manuali come: bulino, puntasecca, maniera nera, acquaforte, acquatinta, tecnica mista e xilografie, su legno di filo e su legno di testa, linoleografiche, nonché su altri materiali affini quali plexiglass, usati con lo stesso procedimento tecnico. Per la prima volta quest’anno è stata inserita nel bando una sezione dedicata alla grafica contemporanea intesa come produzione di opere visive con tecniche e strumentazioni digitali, comprese le opere di animazione.

OPERE E PREMI BIENNALE: la giuria ha selezionato 40 opere che hanno trattato l’ampia accezione del tema "Comunicare i Musei di Bassano del Grappa”. Tra tutti i partecipanti sono stati assegnati 4 premi: due ex aequo junior per artisti di età inferiore ai 35 anni e due ex aequo senior premio Città di Bassano del Grappa. Durante l’esposizione sarà dedicata una sezione ai vincitori della IV edizione della Biennale. I vincitori dell’edizione 2017 per il "Premio Giovani Biennale dell’Incisione e della Grafica Contemporanea Città di Bassano del Grappa” sono Fabio Riaudo e Valerio Veneruso, mentre i vincitori per il “Premio Biennale Grafica dell’Incisione e Grafica Contemporanea Città di Bassano del Grappa" sono Alessio Serpetti e Anna Trojanowska.

ORARI DI APERTURA: ogni giorno 10.00-19.00; martedì chiuso.

INFORMAZIONI: 0424 519901 / 519904 - info@museibassano.it - museo@comune.bassano.vi.it

ELENCO MOSTRE