"Un dramma avvolto di splendori" - Mostra sulle opere di Millet in Loggia del Capitaniato

Sarà visitabile da giovedì 21 a domenica 24 giugno nella Loggia del Capitaniato la mostra “Un dramma avvolto di splendori, uomini e donne al lavoro nella pittura di Millet”, realizzata, nell’ambito del progetto di servizio civile nazionale “Un Quadro, un racconto di vita”, da Comune di Vicenza, Fondazione di Partecipazione San Gaetano Onlus, associazione culturale Rivela e Congregazione Suore Orsoline.

Il progetto prevede la realizzazione di azioni comuni tra enti – come, ad esempio, l'evento espositivo su Millet - con l'obiettivo di valorizzare attività a favore della cittadinanza e, in particolare, dei giovani.

La mostra si articolerà in un percorso attraverso le opere di Millet, pittore francese dell’Ottocento, per raccontare la sua innovativa e attuale concezione del lavoro, quale occasione per conoscere se stessi e gli altri.

L'inaugurazione è prevista per giovedì 21 giugno alle 17. È previsto un dibattito con imprenditori vicentini e padovani sul tema dell’importanza del lavoro, in particolare per l’inclusione sociale di persone fragili.

Venerdì 22 giugno, dalle 10 alle 12, si terrà un incontro di partenariato tra i volontari del servizio civile dei progetti del Comune di Vicenza, della Fondazione San Gaetano e della Congregazione delle Suore Orsoline di Vicenza per uno scambio di esperienze; con l'occasione sarà possibile visitare la mostra grazie alle guide della Fondazione san Gaetano.

L'ingresso all'esposizione – dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 – è libero.