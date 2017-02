"Un Bacio per un Biglietto Omaggio" alla mostra "Oltre l'Uomo" di Schio

GLI EVENTI DI SAN VALENTINO A VICENZA E PROVINCIA

LA TOP 5 DI SAN VALENTINO NEL VICENTINO

In occasione della Festa di San Valentino, è prevista l'iniziativa "Un Bacio per un Biglietto Omaggio", riservata ai visitatori della mostra interattiva "Oltre l'Uomo: da Leonardo alle Biotecnologie" (28 gennaio-2 maggio) presso il Lanificio Conte Shed di Schio in via Pasubio 99. La promozione prevde che chi si presenterà in coppia e si darà un bacio alla biglietteria della mostra pagherà un solo biglietto intero al costo di 7 euro, mentre il secondo ingresso sarà gratuito. L'esposizione è un’esperienza plurisensoriale tra collezioni storiche, reperti industriali, organi artificiali ed exhibit interattivi per scoprire l’ingegno umano nel passato, nel presente e nel futuro. Info. www.distrettoscienza.it.

ELENCO MOSTRE