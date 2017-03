"The Clan of Travellers": immagini "on the road" dalla Scozia al "Color Cafè"

Dal 25 marzo al 7 aprile si potrà visitare la mostra fotografica "The Clan of Travellers" di Alessandro Baggio e Alessandro Bergamin presso il locale "Color Cafè" di Bassano del Grappa in via Santissima Trinità 8. L'esposizione illustra l'avventura di sei ragazzi, due fotografi, un furgone, tutto "on the road" per le "highland scozzesi". Le foto sono state scattate con due tecniche diverse (digitale e analogico) e due tipologie di macchina fotografica altrettanto diverse (digitale attuale e rullino anni '80). La presentazione dell'esposizione si terrà venerdì 25 marzo alle ore 21 negli spazi del Color Cafè. Ingresso libero. Orari di apertura: 7:30 - 12:30 e 16:00 - 2:00

