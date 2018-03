"Sviste" : mostra di Denis Volpiana

« Secondo me, l’idea che la natura sia il caos in cui l’artista mette ordine è assurdo. Il massimo che possiamo fare è mettere un po’ di ordine in noi stessi » (Willem de Kooning)

Le opere di Denis Volpiana mostrano l’aderenza che c’è tra il lavoro del promettente artista e la sua condizione esistenziale, tra la lacerata bellezza della sua pittura e l’indomita forza del suo spirito. La pittura per lui è una condizione dell’essere, è ricerca di sé. Come ogni buon pittore, dipinge ciò che è. Anche se non è legato a nessuna sorta di evento visibile, tuttavia rispecchia le leggi e i bisogni primari di ogni creatura vivente. Il titolo “Sviste”, dato a questa rassegna, sta a significare quanto la casualità possa segnare il destino di un artista.