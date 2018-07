Summertime alle Gallerie d'Italia: Playlist

È sempre più Summertime alle Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari, sede museale e culturale di Intesa Sanpaolo a Vicenza: prosegue infatti con successo la coloratissima esposizione collettiva di illustrazione con oltre 170 opere di 64 artisti nazionali e internazionali.

Recentemente inaugurata, presenta opere che ripropongono alcuni temi tipici dell’estate: dai grandi campioni del calcio, alla reinterpretazione dei classici del cinema, alla musica e alle immagini di città e luoghi di tutto il mondo. Tra gli autori internazionali presenti Orlando Arocena (USA/Messico, vincitore di un Clio Award), Stanley Chow (UK), Lisk Feng (Cina, vincitrice di una Medaglia d’oro alla Society of Illustrators) e gli italiani Riccardo Guasco, Marina Marcolin, Gloria Pizzilli, Ale Giorgini, Francesco Poroli, Gianluca Folì, Mauro Gatti.

L’esposizione, realizzata in partnership con l’Associazione Illustri, è scandita da alcune serate speciali con conversazioni, narrazioni e interviste accompagnate da proiezioni e suggestioni musicali. Dopo la prima serata dedicata al mondo del calcio, giovedì 5 luglio con playlist protagonista è la musica: un incontro speciale con Michele Calgaro, uno dei chitarristi jazz più affermati in ambito nazionale, che si esibirà in una performance accompagnato da un reading a tema. La serata viene realizzata in collaborazione con la scuola di musica Thelonious, che ha contribuito alla nascita di importanti formazioni musicali come la Jazz Vicenza Orkestra, Thelorchestra, il coro Gospel Messengers di Cheryl Porter.

Il programma prevede alle ore 19.00 un happy hour e la visita alla mostra e alle 20.00 l’inizio della performance playlist (ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili).

In occasione della serata l’esposizione Summertime sarà straordinariamente aperta fino alle ore 21.30.