"Street Art dai Muri alle Tele" di Claudio Brigo a Sarcedo

Fino al 15 febbraio si potrà visitare la mostra pittorica "Street Art da Muri alle Tele" di Claudo Brigo alla Biblioteca Civica di Sarcedo in piazza Vellere 1. Il pittore vicentino Brigo ricerca sempre nuove forme espressive, usando qualsiasi tipo di materiale per realizzare opere originali e singolari. Usa sia il figurativo sia l'astratto per comporre le sue tele con una grande fantasia creativa. Spesso i suoi tratti distintivi sfociano nel segno grafico tipico della "street art". Le sue composizioni sono uniche, abbracciando più stili con una capacità inventiva fuori dal comune. Orari di apertura: 14-20 dal martedì al venerdì; 9-12 venerdì e sabato; 14-18 sabato. Ingresso libero. Per informazioni: 0445.1856960.

