"Storie Dimenticate: Dramma delle Foibe" a Bassano del Grappa

Sabato 25 e domenica 26 febbraio è in programma la mostra didattica "Storie Dimenticate: il Dramma delle Foibe tra Istria e Dalmazia" per ricordare questa tragedia umana nella seconda guerra mondiale presso Palazzo Finco di Bassano del Grappa in via Zaccaria Bricito 32. L'esposizione vuole essere vicino alle vittime e ai suoi familiari affinchè tutto ciò non venga mai dimenticato in modo ancora più doloroso. Sabato alle 18 si terrà una conferenza di presentazione con l'intervento degi esuli istriani Mimmo Obrietan e Bruno Biasi. Ingresso libero. Orari di apertura: sabato e domenica 10-13 / 16-19.30.

