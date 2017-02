"Storie da un Albero": sculture in legno a Sossano

Da sabato 11 febbraio a sabato 4 marzo si potrà visitare la mostra personale "Storie da un Albero" dell'artista Gustavo Battaglia presso il municipio di Sossano nella sala del piano terra in piazza Mazzini 1. Nell'esposizione si racconta l'albero come "fonte di vita": il suo spirito rimane e continua a vivere nella scultura, perchè il legno è sostanza viva e sensibile, con cui accordarsi, diventando opera e trasfigurando i segni della sua natura in forme artistiche. L'evento è organizzato dall'assessorato comunale alla cultura e allo spettacolo in collaborazione con la Biblioteca Civica. Orari di apertura: 10-13 dal lunedì al venerdì; 8.30-13 sabato; chiuso domenica. Ingresso libero. Per informazioni: sossanoarte360@gmail.com.

