"Sospesi: Nei Passi un Migrante" a Villa Caldogno

A Villa Caldogno di Caldogno in via Zanella 3 per la rassegna culturale "Cose dell’Altro Mondo: In viaggio dentro e fuori dall’Italia", giovedì 4 maggio alle 20.30 verrà inugurata la mostra itinerante "Sospesi: Nei Passi un Migrante" a cura di Valentina Baliello, responsabile progetti di accoglienza Cooperativa Sociale Cosmo. Il percorso interattivo rimarrà aperto al pubblico: 5 e 12 maggio - ore 18,00/21,30; 6 e 7 maggio - ore 15,00/20,00; 13 e 14 maggio - ore 15,00/20,00. Visite su prenotazione anche per gruppi e scolaresche. Ingresso libero. Per info e prenotazioni: Chiara Tagliaro 393 8822530 - chiara.tagliaro@cosmosociale.it

