"Ad occhi chiusi" - mostra di Sonia Zuin

Ritorna ad esporre presso lo spazio espositivo dell’Associazione Culturale “Le Muse” di Vicenza la pittrice vicentina Sonia Zuin con la sua nuova produzione, ricca di novità stilistiche.

L'allestimento prevede diciannove lavori dipinti ad olio con soggetti diversi che spaziano dalle nature morte ai paesaggi urbani, alla figura umana.

La pittrice Sonia Zuin ha alle spalle un lungo percorso artistico come già dichiarato nella precedente esposizione, e nonostante ciò la sua fame di ricerca e innovazione pittrorica non si è placata, anzi.

Nei dipinti presentati alla mostra la Zuin viene allo scoperto con sensuali pennellate di vibrante plasticismo, una chiave stilistica che la pittrice ha iniziato a sperimentare qualche anno fa e che ora ha dato i suoi frutti, pronti per essere colti e gustati.

Le nuove proposte artistiche dell'autrice si orientano sulla gestualità della pennellata che ora prende vigore e autonomia, deborda dai limiti del figurato e si intreccia sinuosa e vibrante rafforzando i contrasti cromatici.

Il titolo della mostra " ... ad occhi chiusi", che è anche il titolo di un'opera in esposizione, è la volontà dell'autrice di mettere in prima linea lo stato emotivo, e non visivo, nell'atto pittorico, ossia le sensazioni che scaturiscono nel momento in cui l'ispirazione e l'emozione guidano la mano che dipinge poiché, come dice la stessa Zuin "ad occhi chiusi si vede meglio".