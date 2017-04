"Sogni in Tavola": corredi da pranzo tra '800 e '900 al Museo delle Forze Armate

In occasione di "Un Incontro per Ricordare il Passato", venerdì 7 aprile alle 20.30 verrà inaugurata la mostra "Sogni In Tavola" con l'esposizione di elementi d’arredo a cavallo tra il XIX secolo e il XX secolo al Museo delle Forze Armate 1914-1945 di Montecchio Maggiore in via del Lavoro 66. I corredi databili tra inizio Ottocento e inizio Novecento illustrano gli elementi decorativi sia della tavola da pranzo sia delle attività ad essa connesse, come posate, vassoi, piatti da portata e tovagliati. Nella serata di inaugurazione sarà anche ufficialmente aperta al pubblico la nuova ala del Museo delle Forze Armate 1914-45 dedicata ai Marinai d’Italia, impreziosita dall’opera murale dedicata alla corazzata Roma e al suo tragico destino, realizzata dall’artista Moira Linassi con la collaborazione della Uboldi Editore. L'eposizione ad ingresso libero è curata dal dottor Glauco Angeletti. La mostra durerà per 3 mesi circa.

SOGNI IN TAVOLA: il materiale esposto è tutto di produzione artistica italiana tranne le lame di provenienza inglese o tedesca, ma comunque montate da artigiani italiani. Tra i pezzi pregiati della mostra si segnalano un servizio di posate completo di scatola di legno di produzione inglese; una collezione di piatti con decorazioni mitologiche marcati Ginori, una alzatina in vetro soffiato veneto di fine Settecento. Gli inizi del XX secolo sono ben rappresentati da un servizio da tè marcato Sheffield ed un servizio di porcellane cinesi dal tipico gusto di inizio Novecento.

ORARI DI VISITA: lunedì - mercoledì - venerdì dalle 9:30 alle 12:00 / domenica dalle 9:00 alle 12:00 (chiuso martedì - giovedì - sabato).

(nella foto un esemplare di servizio da thè Sheffield di fine '800)

