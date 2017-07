"Simposio di Scultura in Legno" per "Cesuna: Natura, Leggenda, Avventura"

GUIDA DELLE MOSTRE A VICENZA E PROVINCIA PER IL WEEKEND 21 - 23 LUGLIO

In occasione del festival cimbro "Hoga Zait" (15 - 23 luglio), da giovedì 20 a domenica 23 luglio a Cesuna di Roana ci sarà il "Simposio di Scultura in Legno" per la creazione del parco "Cesuna: Natura, Leggenda, Avventura". Durante le giornate della manifestazione sette artisti creeranno stupende sculture di legno nella zona ex-colonie, dando sfogo al loro talento e alla loro creatività.

Le opere saranno poi utilizzate per la creazione del nuovo parco a Cesuna, dedicato ai personaggi incantati di fiabe e leggende dell'Altopiano dei Sette Comuni. Per 4 giorni, Cesuna si trasformerà in una galleria a cielo aperto, con scultori capaci di trasformare dei semplici tronchi di legno in veri e propri capolavori. L'evento è a cura di Adriano Gasparini e JeEvent Studio.

ARTISTI E OPERE:

Fabrizio Muraro - L'anguana

Adriano Gasparini - Le beate donnette

Ugo Carli - Il sanguinello

Gianluca Rodeghiero - Il billar mann

Manuel Rossi - Lo gnomo

Carlo Simeoni - Il grande libro

Luca Magnabosco

ELENCO MOSTRE