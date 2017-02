"Sigilli: Segni e Identità" al Museo del Gioiello di Vicenza

Dal 20 gennaio al 7 maggio 2017 si terrà la mostra "Sigilli: Segni e Identità" presso il Museo del Gioiello di Vicenza nella Basilica Palladiana in piazza dei Signori 44. La nuova esposizione temporanea, curata da Anna Fornari, è articolata in due sezioni: storico-archeologica con 20 sigilli indossabili e sigilli-oggetto, provenienti dalla collezione del Museo Civico del Sigillo di La Spezia dal IV millennio a.C. sino agli anni ’40; creativa-artistica con 50 creazioni comprensive di installazioni ideate e realizzate dalla stessa Anna Fornari. La mostra rende omaggio all’affascinante mondo dei sigilli, approfondendo il significato dei “segni” rappresentativi delle evoluzioni simboliche che hanno formato, nel corso dei millenni, l’impalcatura delle relazioni sociali. L’accostamento tra i gioielli realizzati da Anna Fornari e gli esemplari della raccolta Capellini-Banfi del Museo del Sigillo vuole proporre un connubio e unire storia, arte contemporanea e sistemi di comunicazione universali partendo dalla conoscenza della nascita e dell'evoluzione della matrice sigillare, come massimo strumento di affermazione dell'identità del proprietario. I meccanismi più antichi della matrice e dell’impronta, del gioco tra vuoto e pieno, luce e ombra, specchio e riflesso, vengono rielaborati in creazioni definite dalla mancanza di un dritto e di un rovescio prestabiliti. Nasce da qui l’idea di recuperare il significato del sigillo nella sua doppia valenza: identificante e identificativa. Orari apertura: da martedì a venerdì dalle 15 alle 19; sabato e domenica dalle 11 alle 19.Prezzi: 6 euro intero - 4 euro ridotto (Over 65/Gruppi di 15-25 persone/Studenti fino a 26 anni). Ingresso gratuito per bambini fino ai 5 anni compiuti, portatori di handicap e loro accompagnatori, possessori di tessera AEFI, guide turistiche, insegnanti solo se accompagnatori di scolaresche e gruppi. Per informazioni e prenotazioni: info@museodelgioiello.it - 0444.320799.

