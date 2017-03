"Sentieri Misteriosi": sculture, dipinti e incisioni al The Arts Box di Vicenza

Fino al 12 marzo 2017 si potrà visitare la mostra "Sentieri Misteriosi" di Maurizio D'Agostini con l'esposizione di sculture, dipinti e incisioni a bulino presso la galleria di "The Arts Box" di Vicenza in contrà San Paolo 23. L'artista D'Agostini si forma alla Scuola d’arte e Mestieri di Vicenza, apprendendo i rudimenti della decorazione per l’oreficeria e il disegno ornato. Diviene abile cesellatore/­incisore e lavora in particolare all’incisione a bulino. Dipinge sotto la guida di Otello De Maria e poi fonda, nel 1969, un suo laboratorio d’incisione e cesello, collaborando con la Stamperia d’Arte Busato. Produrrà una serie cospicua di gioielli su sasso e una serie di sculture in terracotta e poi in pietra. Dalla fine degli anni settanta sarà insegnante presso la Scuola d’Arte e Mestieri, alternando lunghi periodi di viaggio in paesi esteri: negli Stati Uniti, ma in particolare in Francia, una sorta di suo paese d’adozione. Numerose le sue personali, sia in Italia che all’estero, nelle quali ha esposto incisioni, sculture e gioielli. Vive in una casa­/atelier alle pendici dei Monti Berici, a Costozza di Longare, immerso nel verde. La mostra è una piccola antologica, in cui sarà possibile vedere sia sculture sia dipinti e incisioni a bulino con particolare attenzione verrà dedicata alla serie dei sassi scolpiti dall'artista tra 1979 e il 1991. La mostra è corredata da un catalogo di 96 pagine a cura di Marco Fazzini, contenente uno scritto di Paolo Levi. Eventi collegati: un workshop con l’artista in collaborazione con la Stamperia d’Arte Busato. Orari di apertura: venerdì: 16.30-19.30 sabato: 11.00-13.00 / 16.30-19.30 domenica: 11.00-13.00 / 16.30-19.30.

ELENCO MOSTRE