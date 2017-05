"Sculture In Piazza": 2° simposio del legno a Camisano Vicentino

In occasione dell'Antica Fiera di Primavera (6-14 maggio), da giovedì 4 al domenica 7 maggio è in programma l'evento "Sculture In Piazza" per il 2° Simposio del Legno a Camisano Vicentino in piazza Umberto I con l'esecuzione pubblica di opere lignee dal vivo da parte di alcuni artisti. Il programma prevede l'inizio dei lavori giovedì 4 maggio a partire dalle 15, venerdì 5 e sabato 6 maggio la composizione delle sculture (9-12 e 15-22), domenica 7 maggio la rifinitura delle sculture in mattinata e le premiazioni nel pomeriggio. L'evento è promosso dalla Pro Loco Camisano e dall'assessorato alle attività produttive del comune di Camisano Vicentino. Partecipazione libera.

