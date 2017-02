"San Valentino alle Gallerie": pensieri d'amore a Palazzo Leoni Montanari

Martedì 14 febbraio dalle 10 alle 17.30 è in programma l'evento "San Valentino alle Gallerie" con una caccia al dettaglio storico per innamorati di ogni età presso Palazzo Leoni Montanari di Vicenza in contrà Santa Corona 25. Il percorso "Pensieri d'Amore", sospeso tra mito e storia, sarà fruibile in autonomia. Ai visitatori verrà fornita una mappa del piano nobile con indicati alcuni punti in cui trovare e incontrare le indimenticabili storie d’amore raccontate attraverso le immagini pittoriche e scultoree delle Gallerie tra la suggestione degli immutabili sintomi del mal d’amore, dalla beatitudine al torpore, dal tormento all’entusiasmo. L'itinerario narrativo si snoderà in sei punti informativi, in cui ai partecipanti verrà presentato un breve racconto da accostare alla visione dell’opera d’arte, da leggere preferibilmente in compagnia del proprio partner. Chi si lascia guidare da questo stuzzicante "filo di Arianna", riconoscerà una piccola schiera di figure illustri, divine e umane, ideali e storiche, dipinte ad affresco o su tela, accomunate dal fatto di essersi distinte sul piano amoroso grazie a uno straordinario, irriverente e incontrollabile slancio verso un altro individuo, spesso di diversa condizione sociale e generazionale. Ingresso gratuito per le coppie. Durata 40 minuti.

