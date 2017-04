"Saluti da....": 160 cartoline d'epoca sul territorio berico a Montecchio Maggiore

In occasione di "Un Incontro per Ricordare il Passato", venerdì 7 aprile alle 20.30 verrà inaugurata la mostra temporanea "Saluti Da..." con l'esposizione di oltre 160 cartoline d'epoca di inizio Novecento sul territorio berico al Museo delle Forze Armate 1914-1945 di Montecchio Maggiore in via del Lavoro 66. Un viaggio visivo indietro nel tempo per osservare attraverso le immagini storiche, raccolte negli anni dal collezionista e socio del Museo Fiorello Chilese, in parte dell’Ovest Vicentino all’indomani della Grande Guerra con scene e architetture oggi dimenticate. La mostra ad ingresso libero rimarrà aperta per tre mesi circa.

SALUTI DA...: nell’ampia raccolta si potranno ammirare le foto di Montecchio, Arzignano, Trissino, Chiampo, Tavernelle, Montebello, Schio, Castelgomberto, Thiene ma anche Bassano ed Asiago. Nella serata di inaugurazione sarà anche ufficialmente aperta al pubblico la nuova ala del Museo delle Forze Armate 1914-45 dedicata ai Marinai d’Italia, impreziosita dall’opera murale dedicata alla corazzata Roma e al suo tragico destino, realizzata dall’artista Moira Linassi con la collaborazione della Uboldi Editore.

ORARI DI VISITA: lunedì - mercoledì - venerdì 9:30 - 12:00 / domenica 9:00 - 12:00 (chiuso martedì - giovedì - sabato).

(nella foto un immagine d'epoca di Montecchio Maggiore)

ELENCO MOSTRE

Gallery