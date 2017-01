"Rock Art, Poster Art, Artoon": vinili d'epoca a Bassano del Grappa

Fino al 28 gennaio si potrà visitare la mostra "Rock Art, Poster Art, Artoon" con l'esposizione di oggetti d’arte (vinili, riviste, chitarre d’epoca) legati alla controcultura americana degli anni Sessanta e Settanta presso la Biblioteca Civica di Bassano del Grappa in Galleria Ragazzi del '99. Questa mostra celebrativa esplora le innovazioni estetiche e la rivoluzione culturale della nuova generazione, che si stava affacciando al mondo nella seconda metà del Novecento. Sono inclusi i lavori di Robert Crumb e Robert Rauschenberg, le edizioni originali di riviste di culto e di grande scandalo, come OZ (con una firma originale di William S. Burroughs), i vinili d’epoca dei Rolling Stones e Janis Joplin, e i manifesti di Victor Moscoso, Wes Wilson, Rick Griffin, Alton Kelley e Stanley Mouse, detti “The San Francisco FIVE”, artisti che hanno fatto la storia dell’arte visiva legata alla cultura e alla contro-cultura dell’epoca. L'esposizione, curata da Roberto Stringa, passa in rassegna le principali espressioni artistiche dell’underground, illustrando come queste abbiamo influito sull’immaginario collettivo, ibridandosi tra di loro (Andy Warhol che disegna la copertina di "Sticky Fingers" dei Rolling Stones, i Beatles che fanno un film d’animazione). Orari di apertura: lunedì 14.30 - 18.30; da martedì a sabato 9.00 - 18.30. Ingresso libero. Per informazioni: 0424.519920 - biblioteca@comune.bassano.vi.it

