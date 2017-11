Rivoluzione Russa tra le icone sovietiche: domenica gratis alle Gallerie d'Italia

GUIDA MOSTRE A VICENZA E PROVINCIA PER IL WEEKEND

Dal 4 al 7 novembre le Gallerie d’Italia- Palazzo Leoni Montanari di Vicenza, sede museale di Intesa Sanpaolo, propongono un articolato calendario di iniziative culturali connesse alla mostra delle icone sovietiche di Grisha Bruskin, nel contesto del centenario della Rivoluzione Russa. Dall’itinerario tematico di sabato 4 novembre, alla giornata ad ingresso libero, domenica 5 novembre (prima domenica del mese per Domenicalmuseo del MiBACT), con workshop di fotografia, itinerari tematici e un laboratorio espressivo, fino a martedì 7 novembre, con una inedita maratona cinematografica che propone tre pellicole in lingua russa, con sottotitoli in italiano.

PROGRAMMA INIZIATIVE:

SABATO 4 NOVEMBRE

Alle ore 17 - Itinerario tematico "Memorie Dormienti" - Le opere di Grisha Bruskin dialogano con la tradizione del passato con un Medioevo ricco di misteriosi personaggi e allegorie.

DOMENICA 5 NOVEMBRE - Ingresso gratuito al Museo

Dalle 10 alle 18 - ChiediMi, studenti del Liceo Scientifico “G.B. Quadri” di Vicenza, nell’ambito di un progetto di alternanza scuola-lavoro, in veste di mediatori culturali saranno a disposizione dei visitatori per rispondere alle loro domande.

Alle ore 10.30 - Due workshop di fotografia, Il ritratto, immagine del nostro tempo, tecniche per rappresentare l’essere umano nella fotografia, e Il ritratto del quotidiano: la strada, tecniche per ritrarre soggetti ambientati nel loro contesto.

Alle ore 11 - Itinerario tematico, Teorie dell’infinito, che propone un confronto inedito tra le opere di Bruskin e alcune antiche icone custodite alle Gallerie.

Alle ore 16 - Laboratorio espressivo per bambini dai 4 ai 12 anni - "Pazzi Pupazzi" per creare un originale burattino con materiali di recupero ispirato ai personaggi delle icone di Bruskin.

Alle ore 17 - Itinerario tematico "Figurare il Tempo" - Un viaggio dall’allegoria barocca alle figure oniriche di Grisha Bruskin.

MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 2017 - Centenario della Rivoluzione Russa - Maratona Cinematografica

Alle ore 17.00 - Un affare da pioniere 1 - Regia: Aleksandr Karpilovskij; anno: 2013; durata: 80 min. - Due studenti si preparano per la celebrazione dell’anniversario dell’organizzazione dei pionieri. Mentre stanno pescando, uno dei due cade nel fiume, ma un cane randagio, con cui il ragazzino aveva fatto amicizia, lo salva. Improvvisamente il cane viene rapito e solo con l’aiuto dei suoi amici potrà scampare a una fine inesorabile. Partecipare alla festa dei pionieri o salvare il cane?

Alle ore 18.30 - Un affare da pioniere 2 - Regista: Aleksandr Karpilovskij; anno: 2015; durata: 100 min. - Tre giovani amici per la pelle, in compagnia del loro amato cane Savva, trascorrono l’estate al campo dei pionieri, dove li aspettano tesori e nuove scoperte, duelli e incidenti in piena notte, nuovi amici e tante altre avventure. E non manca il primo amore con passioni shakespeariane.

Alle ore 20.30 - Hipsters - Regista: Valerij Todorovskij; anno: 2008; durata: 136 min. - Una commedia musicale ambientata a Mosca tra il 1955-1956. Gli hipsters sono giovani appassionati di jazz e rock 'n' roll che preferiscono uno stile di vita e un abbigliamento indipendente e sgargiante alla grigia ufficialità degli anonimi cittadini sovietici. Protagonista è un giovane comunista che conosce una ragazza hipster e se ne innamora.

MODALITA' PARTECIPAZIONE ATTIVITA': itinerari tematici 3 euro + biglietto ingresso / workshop di fotografia 5 euro + biglietto ingresso / laboratorio espressivo 5 euro + biglietto ingresso / maratona cinematografica ingresso libero.

ORARI DI APERTURA: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30).

BIGLIETTI: 5 euro intero - 3 euro ridotto (Ragazzi dai 18 ai 25 anni - Over 65 - Gruppi di almeno 15 persone - Accompagnatori dei gruppi e scolaresche Tesserati: Coop, FAI, Italia Nostra, Touring Club, ACI “Show your card”, ARCI, Emergency, Qui!Cultura - dipendenti Skyarte e Accenture) / Gratuito Under 18 (ingresso accompagnato fino a 12 anni) - clienti e dipendenti di Intesa Sanpaolo - scolaresche con due accompagnatori per classe; insegnanti (con documento) - un accompagnatore per gruppo - disabili e accompagnatori - giornalisti - guide turistiche e interpreti in accompagnamento - funzionari museali - docenti e studenti di archeologia, architettura, arte e beni culturali - membri ICOM - personale MIBACT - Possessori di Abbonamento Musei Lombardia Milano e di Abbonamento Annuale Gallerie d’Italia - Dipendenti Ferrovie dello Stato (con tessera di riconoscimento aziendale) e possessori CartaFRECCIA (2 biglietti di ingresso al museo al prezzo di 1) / Ingresso gratuito ogni prima domenica del mese.(domenica 5 novembre e domenica 3 dicembre).

BIGLIETTO UNICO: 15 euro intero - 12 euro ridotto - 18 euro family- con un solo passaggio per singola sede per una validità di 7 giorni dal primo utilizzo per Teatro Olimpico, Palazzo Chiericati, Museo Naturalistico Archeologico, Museo del Risorgimento e della Resistenza, Chiesa di Santa Corona, Museo Diocesano, Gallerie di Palazzo Leoni Montanari, PalladioMuseum.

BIGLIETTO UNICO RESIDENTI: 7 euro per tutti i residenti di Vicenza e provincia con un solo passaggio per ogni singola sede ed ha validità un mese al Teatro Olimpico, Palazzo Chiericati, Chiesa di Santa Corona, Museo Naturalistico Archeologico e Museo del Risorgimento e della Resistenza.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari - Vicenza - Contra’ Santa Corona, 25 - Numero verde 800.578875 info@palazzomontanari.com www.gallerieditalia.com.

