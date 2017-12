Residenti a Vicenza e provincia gratis a Palazzo Chiericati e Museo Naturalistico Archeologico

Domenica 3 dicembre torna l'iniziativa Domenicalmuseo del MIBACT con l'ingresso gratuito a Palazzo Chiericati e Museo Naturalistico e Archeologico, oltre al Museo del Risorgimento e della Resistenza, che è sempre ad entrata libera dal martedì alla domenica.

GRATIS SOLO PER RESIDENTI A VICENZA E PROVINCIA. Nel periodo della mostra "Van Gogh. Tra il Grano e il Cielo", l'iniziativa sarà riservata solo ai residenti a Vicenza e provincia. Domenicalmuseo verrà riproposto ogni prima domenica del mese anche nel 2018 con la stessa limitazione fino a quando non finirà l'esposizione sul celebre pittore olandese.

DOMENICALMUSEO. Il progetto #DomenicalMuseo del MIBACT (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo), permette di visitare gratuitamente tutti i musei e le aree archeologiche statali, in applicazione della norma del decreto Franceschini, in vigore dal 1 luglio 2014. Si è stabilito che ogni prima domenica del mese non si pagherà il biglietto per visitare monumenti, siti museali, gallerie d'arte, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali di proprietà o gestione dello stato italiano.

ORARI APERTURA: Palazzo Chiericati e Museo Naturalistico Archeologico 9 - 17 (ultimo ingresso alle 16.30) / Museo del Risorgimento e della Resistenza 9 - 13 (ultima entrata alle 12.30) e 14.15 - 17 (ultimo ingresso alle 16.30). Accessi fino alla capienza consentita. I visitatori potranno presentarsi direttamente all'ingresso dei rispettivi musei (occorre esibire documento attestante la residenza).

PROSSIME DATE: 7 gennaio - 4 febbraio - 4 marzo - 1 aprile.

INFORMAZIONI: Ulteriori informazioni su orari, prezzi e iniziative ai musei sono disponibili su www.museicivicivicenza.it

PROGRAMMA:

PALAZZO CHIERICATI. Si potranno ammirare le opere d’arte esposte nella pinacoteca: alle 10 e alle 11.15 il vicesindaco e assessore alla crescita Jacopo Bulgarini d'Elci sarà a disposizione per guidare il pubblico alla scoperta delle preziosi collezioni custodite dal museo cittadino. Alle 17.30 sarà possibile partecipare alla conferenza "L'Arte delle Immagini degli Antichi Veneti", tenuta da Luca Zaghetto a cura del Gruppo Archeologico C.R.T. - Centro Ricerche Territorio.

MUSEO NATURALISTICO ARCHEOLOGICO. Sarà possibile visitare la mostra di sculture "Le Nuove Afroditi" dell’artista Andrea Meneghetti, organizzata nell'ambito delle iniziative per la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Inoltre alle 15, sarà proposto un percorso interattivo guidato di circa un'ora e mezza su forme particolari e antiche di ornamenti e gioielli "Non solo oro. Ornamenti, gioielli e manufatti preziosi" (costo: 5 euro adulti - gratis per i bambini Under 10 - infoline per prenotazioni: 3479941448 - info@studiodarcheologia.it).

MUSEO DEL RISORGIMENTO E DELLA RESISTENZA. Si potrà accedere gratuitamente nella sede di Villa Guiccioli, come per tutta la settimana dal martedì alla domenica.

MUSEANDO. Arricchirà la visita alle sedi museali l'iniziativa gratuita Museando curata da Ardea con 3 itinerari su prenotazione. “Profumi ed elisir di bellezza a palazzo”, dalle 15 alle 16.30, accompagnerà ad un itinerario a Palazzo Chiericati incentrato sul profumo e sulla sua capacità di rievocare sensazioni e ricordi attraverso la lettura di alcuni dipinti rinascimentali: previsto un approccio alle antiche tecniche di produzione dei profumi e un laboratorio olfattivo. Al Museo del Risorgimento e della Resistenza si potrà partecipare a “Un 48 di carte: episodi del Risorgimento vicentino”: le battaglie che hanno reso possibile l’Unità d’Italia andranno delineandosi attraverso la rievocazione di quelle combattute a Vicenza contro gli Austriaci. Durante il percorso è possibile toccare dal vero oggetti originali che aiuteranno a capire come si combatteva nell’Ottocento. E’ in programma una visita in mattinata, dalle 10.30 alle 12, e una nel pomeriggio dalle 15 alle 16.30. Al Museo Naturalistico e Archeologico alle 10.30 si potrà partecipare a “I Longobardi a Vicenza”, visita guidata con un percorso alla scoperta della presenza longobarda nel vicentino. Info: prenotazioni entro il 2 dicembre 346.5933662 (dalle 9 alle 12) / E-mail: ass.ardea@gmail.com.

ELENCO MOSTRE