"Regeneration" di Andrea Marchesini con Edoardo Gallo e Sandro Saccocci

Save the Date - 1 settembre 2017 - ore 18.30 - ANDREA MARCHESINI - "REGENERATION"

Presentazione a cura di Maria Lucia Ferraguti

Incontro con la poesia di Edoardo Gallo e con la musica di Sandro Saccocci - "Dialoga con l'Autore il giornalista Alessandro Scandale".

Andrea Marchesini Art e Poesia di Edoardo Gallo.



Un incontro sul confine del 2016 che ha dato vita ad un'interessante collaborazione artistica. Pittura e poesia hanno trovato il giusto incastro, la giusta aderenza, la più naturale coesione. Quell'innamoramento spontaneo tra le arti.

Senza innamoramento non v'è nulla che possa somigliare al bello e senza bellezza nulla arriva al cuore. Senza emozione non c'è trasporto e tutto resta arido e imbrigliato. E tutto così non può diventare arte. Ecco invece che la pittura di Andrea e la mia poesia si sono spontaneamente trovate e prese per mano ed hanno iniziato a passeggiare per conoscersi. Proprio come fanno le persone quando stanno bene insieme.

Una pittura nuova, un colore dalla cromia personale, viva e vivace, un tratto dalla spiccata personalità, un astrattismo radioso e simbolico a volte ironico con una poesia moderna, diretta, spontanea, leggera ed innamorata, pregna di vellutate metafore; poesia come nutrimento essenziale al vivere che "rinuncia" alla parola per lasciare posto al "sentire".

Quando ho incontrato Andrea il nostro capirci è stato immediato, così come le nostre arti hanno subito trovato una nuova via per esprimersi, per farsi guardare e capire con e da nuovi occhi ed ispirare nuovi pensieri. Pittura e Poesia insieme come passepartout per qualsiasi porta, per ogni percezione.

Ed ecco che "Giorno Zero" ha trovato la sua naturale copertina. Un'opera fortemente simbolica che Andrea ha intitolato "Sapiens", nella quale il colore rosso rosa è anima ed al suo centro un uomo pensa seduto sul nulla.

Pensare seduto sul nulla come ogni poeta quando cerca la sua poesia.

Quel "Nulla" che è "TUTTO".

La parola ultima che è distacco solenne da ogni realtà verso il sogno.

Verso l'utopia che è respiro della vita e salvezza da ogni pessimismo.

E' lanterna dove la luce è contenuta.

Luce dello spirito divino che liberata radiosa illumina ogni emozione e così da semplice pensiero si fa colore e poi opera pittorica, e da umile pensiero germoglia in parola e poi esplode in poesia.



Tutto allieta il cuore come questa nostra amicizia come l'unione delle nostre arti.

Edoardo Gallo

