"Reflex" a Vicenza: esplorazione di immagini riflesse

GUIDA ALLE MOSTRE NEL VICENTINO PER IL WEEKEND 21 - 23 LUGLIO

Fino al 31 luglio al Centro Civico Circoscrizione 7 di Vicenza in via Rismondo 2, si potrà visitare la mostra fotografica "Reflex" di Antonio Cunico a cura del Fotoclub Il Punto Focale in collaborazione con l'assessorato comunale alla partecipazione. Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30, martedì e giovedì anche dalle 16.30 alle 18.30. Ingresso libero. Info: ilpuntofocale@libero.it - www.ilpuntofocale.com.

REFLEX. Le opere di Antonio Cunico cercano di esplorare l'orizzonte di profonda commistione tra la fantasia, il riflesso di una vetrina ed uno scatto fotografico, cercando di trovare un punto di incontro con occhio attento ed ironico. Il vetro che separa la realtà cittadina dalla lucida perfezione delle immagini pubblicitarie esposte in vetrina dà vita allora a nuove immagini, a volte oniriche, ibride o semplicemente surreali. Gli scatti, raccolti nella mostra, raccontano una quotidianità cittadina, che passa inosservata all’occhio distratto del passante, ma che quando rimane impressa sulla pellicola assume una consistenza nuova, fatta di sovrapposizioni di manifesti, graffiti, slogan pubblicitari patinati e frammenti di realtà. Tale pastiche trova spazio nell’opera fotografica meglio che in qualunque altra arte grafica, poiché in questa si sommano le infinite possibilità di esplorazione dell’immagine grazie alla fantasia del fotografo insieme all’esecuzione tecnica. Cunico ha pubblicato amche il libro di fotografie "Reflex", consultabile su: http://it.blurb.com/books/5170628-reflex

ANTONIO CUNICO. Vedi il profilo dell'autore: http://it.blurb.com/user/Tonycunico - http://it.blurb.com/b/5170628-reflex.

ELENCO MOSTRE

