"Presepio Storico Sincronizzato" di Novoledo nella Palestina ai tempi di Gesù

TUTTI I PRESEPI DI VICENZA DAL DUOMO A MONTE BERICO

Il "Presepio Storico Sincronizzato" di Novoledo di Villaverla nei locali parrocchiali dietro la chiesa in via Palladio 80 s’ispira alle scritture della Bibbia e alle fonti storiche per restituire uno scorcio della vita quotidiana e delle attività come erano nella Palestina ai tempi di Gesù. E' un'opera completamente artigianale, che riproduce uno scorcio desertico della Giudea e che rispecchia la vita palestinese quando nacque Cristo. Questo presepe ricco di particolari e movimenti sincronizzati farà assaporare ai visitatori un'atmosfera mistica e suggestiva. Da anni un continuo e progressivo lavoro artigianale ha permesso di ricreare sempre meglio un ambiente che con le varie scene in movimento, la sincronizzazione alle voci narranti e il sottofondo musicale crea una situazione speciale di raccoglimento e meditazione. Orari di apertura: dal 18 dicembre 2016 al 29 gennaio 2017 dalle ore 10 alle 18.30. Ingresso gratuito. Per informazioni: mario47@gmail.com - www.trekportal.it/presepio/text.htm -0445 855600 - 0445 855042 - 333.2635191. Per visite in comitiva si consiglia la prenotazione.

ELENCO PRESEPI