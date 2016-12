"Presepio Animato" di Villaverla: la Natività attualizzata

TUTTI I PRESEPI DI VICENZA DAL DUOMO A MONTE BERICO

Da una iniziativa paesana nata nel 1981, con lo scopo di riunire tutti gli abitanti delle vie del paese, nasce il presepio di via Bassi e via Rossi a Villaverla. Il "Presepio Animato" rappresenta la nascita storica di Gesù avvenuta più di duemila anni fa in un contesto attuale di vita suddiviso tra ambienti lavorativi e familiari. Tutto è eseguito artigianalmente ed è ambientato negli anni '40, dove tutte le statue fanno parte di una scena animata di tipo agricolo-artigianale e vogliono rievocare il mondo del lavoro quotidiano in cui l'uomo esprime la sua giornata operativa. La sensazione per il visitatore, nell'osservare il presepio, è quella di poter condividere la vita e le emozioni di un tempo. Tutto questo si è cercato di farlo, animando i vari personaggi e curando i minimi particolari, dal movimento delle statuine, dal loro abbigliamento, dalle case in muratura con le tegole artigianali e a tutti gli oggetti, che erano presenti nel lavoro dell'epoca. Il presepio è allestito in un'area coperta di 70 metri quadri ed è segnalato da una grande stella cometa. Orari di apertura: dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19, tutti i giorni dal 25 dicembre 2016 all’8 gennaio 2017; dal 9 gennaio al 29 gennaio 2017 solo sabato e domenica. Per informazioni: 0445.855831 (chiamare ore pasti).

ELENCO PRESEPI