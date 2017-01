TUTTI I PRESEPI DI VICENZA DAL CENTRO STORICO AI QUARTIERI

TUTTI I PRESEPI NELLA PROVINCIA DI VICENZA

Fino a domenica 8 gennaio 2017 si potrà visitare il Presepe in Arena di Casale a Vicenza in Strada di Casale 281. E' stato realizzato con statue in legno a grandezza naturale. Ingresso: libero. Organizzatore: Parrocchia di Casale in collaborazione con Liceo Artistico Boscardin in collaborazione con l'assessorato alla Partecipazione del Comune di Vicenza. Contatti Parrocchia di Casale: 0444.504132 - casale@parrocchia.vicenza.it.

ELENCO MOSTRE