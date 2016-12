"Presepe di Quartiere Firenze" a Bassano del Grappa tra tradizione e fede

TUTTI I PRESEPI DI VICENZA DAL DUOMO A MONTE BERICO

Il "Presepe di Quartiere Firenze" a Bassano del Grappa presso la sede dei gruppi in via Rosmini 27 mantiene le stesse caratteristiche tra tradizione e fede, facendo rivivere al visitatore l’atmosfera suggestiva della grotta di Betlemme. E' stato realizzato tutto in modo artigianale con movimenti di statuine, incantevoli giochi d’acqua e l’alternanza giorno e notte. Orari di apertura: domenica 18 dicembre dalle ore 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30; da sabato 24 dicembre 2016 a venerdì 6 gennaio 2017, feriali dalle 14.30 alle 18.30; festivi dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30; dal 7 al 22 gennaio 2017 solo sabato e domenica, a Natale, Santo Stefano e Capodanno solo il pomeriggio. Per informazioni: Dario 338.2412512 - Ketty 347.1182929. Visite fuori orario solo su prenotazione. Ingresso libero.

