"Presepe Artigianale" di Diego Pasin in contrà Maglio a Calvene

TUTTI I PRESEPI DI VICENZA DAL DUOMO A MONTE BERICO

Sono 8 anni, che Diego Pasin, con generosità e passione, si dedica al "Presepe Artigianale" di Calvene. Tutto è iniziato con la ricostruzione minuziosa della Contrà Maglio a Calvene, luogo dove è nato e cresciuto, per arricchire la rappresentazione della Natività con l’intero centro storico del paese. La rappresentazione rispecchia l’ambiente degli anni '40-'50. Ogni particolare è costruito in muratura, rigorosamente su scala con uso di mattoncini fatti tutti a mano, come pure gli arredi interni ed esterni per un’opera di straordinaria bellezza. Il presepe si trova all’interno di un edificio rurale (ex stalla) in via Roma, all’inizio del paese, in una superficie coperta di 60 mteri quadri: l’accesso è possibile anche alle persone con disabilità. Lunedì 26 dicembre alle ore 15 il coro “La Vose del Tésena” di Sandrigo allieterà i presenti con canti natalizi. Orari di apertura: tutti i giorni dall'8 dicembre 2016 al 22 gennaio 2017 dalle ore 10 alle ore 20. Per informazioni: Diego Pasin 339.7696893. Ingresso libero.

ELENCO PRESEPI