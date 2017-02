"Presenze Silenziose: Ritorni e Nuovi Arrivi di Carnivori delle Alpi" a Dueville

Dal 4 al 26 febbraio si potrà visitare la mostra fotografica "Presenze Silenziose: Ritorni e Nuovi Arrivi di Carnivori delle Alpi" al Centro Arnaldi di Dueville in via Alessandro Rossi 35. Un' esposizione per raccontare i grandi carnivori delle Alpi: orso, lupo, lince e i loro ambienti in una sessantina di foto odierne e storiche, disegni e cartine di distribuzione, accompagnati dai testi realizzati dal CAI (Club Alpino Italiano). Venerdì 24 febbraio alle 20.30 si terrà l'incontro "Benvenuti? Il Ritorno dell'Orso e del Lupo nelle Montagne Vicentine" presso il Cinema Teatro Busnelli a cura della dottoressa Sonia Calderola. L'evento è organizzato dal Gruppo Grandi Carnivori del CAI, Orari e giorni di apertura: ogni mercoledì 9-12; sabato e domenica 9-12 e 15-19.

