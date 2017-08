Ponte di Ferragosto: musei, monumenti, ville e parchi aperti a Vicenza e provincia

TOP 5 EVENTI DI FERRAGOSTO 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Per il ponte Ferragosto da venerdì 11 a martedì 15 agosto saranno aperti a Vicenza e provincia numerosi musei e i monumenti con alcune eccezioni. Nel capoluogo berico il circuito museale cittadino comprende la Pinacoteca di Palazzo Chiericati, il Museo Naturalistico Archeologico, il Museo del Risorgimento e della Resistenza, il Teatro Olimpico, la Chiesa di Santa Corona, le Gallerie d’Italia di Palazzo Leoni Montanari, il Palladio Museum e il Museo Diocesano, che si potranno visitare con il "Biglietto Unico": intero 15 euro, ridotto 12 euro, gruppi 12 euro, scuole 5 euro. Prenotazioni - Call center: 0444.964380 - Servizio attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, sabato dalle 9 alle 14 (esclusi 25 dicembre e 1 gennaio) - Email: booking@comune.vicenza.it.

MUSEI E MONUMENTI NEL CENTRO STORICO DI VICENZA:

BASILICA PALLADIANA - Vicenza - Piazza dei Signori - APERTA A FERRAGOSTO: Possibilità di passeggiare nella loggia al primo piano e in terrazza, dove è a disposizione anche un bar - Sarà aperta in via straordinaria sia lunedì 14 sia martedì 15 agosto - Fino al 25 settembre con i seguenti orari: martedì, mercoledì e giovedì: dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 24; venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 17 all'1 di notte; sabato: dalle 10 alle 13 e dalle 17 all'1 di notte; domenica: dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 24 - La terrazza e il bar potranno essere chiusi al pubblico o subire variazioni negli orari di apertura in caso di maltempo o per esigenze organizzative. L'ultimo ingresso è previsto mezz'ora prima della chiusura - Biglietti: 2 euro per i residenti a Vicenza e provincia - 4 euro per i non residenti a Vicenza e provincia - Aperture straordinarie gratuite 2017 "prima domenica del mese": 3 settembre, 1 ottobre, 5 novembre e 3 dicembre

TEATRO OLIMPICO - Vicenza - Piazza Matteotti 11 - APERTO A FERRAGOSTO - Sarà aperto in via straordinaria sia lunedì 14 sia martedì 15 agosto dalle 9 alle 17 (ultima entrata 16.30) - Info: 0444.222800 - museocivico@comune.vicenza.it / Orario invernale: dall'1 settembre 2016 al 30 giugno 2017: da martedì a domenica dalle 9 alle 17 (ultima entrata 16.30) / Orario estivo: dall'1 luglio al 31 agosto 2017: da martedì a domenica dalle 10 alle 18 (ultima entrata 17.30) / Biglietto: intero 11 euro, ridotto 8 euro, scuole 2 euro (valido sette giorni dalla data di acquisto).

PALAZZO CHIERICATI - Vicenza - Piazza Matteotti 37/39 - APERTO A FERRAGOSTO - Orari: dalle 9 alle 17 (ultima entrata alle 16.30) – si potrà vedere l’ala novecentesca rinnovata - Si potrà visitare fino al 24 settembre la mostra fotografica "Fuoricentro" al "Chiericati Underground" - Info: 0444222811, fax 0444.222155 - museocivico@comune.vicenza.it - Iniziativa musicale al Chiericati dall'8 al 27 agosto con l'intrattenimento live con le "Suite di Bach per Violoncello" con il violoncellista Giovanni Genovese ogni pomeriggio alle 16.30 dal martedì alla domenica - Orario invernale: dall'1 settembre 2016 al 30 giugno 2017: da martedì a domenica dalle 9 alle 17 (ultima entrata 16.30) / Orario estivo: dall'1 luglio al 31 agosto 2017: da martedì a domenica dalle 10 alle 18 (ultima entrata 17.30) / Prossime aperture straordinarie 2017 per festività: 8 settembre, 1 novembre, 8 e 26 dicembre - Aperture straordinarie 2017 "terzo venerdì del mese" dalle 20 alle 24 (ultima entrata 23.30) - Biglietti: intero: 7 euro - ridotto 5 euro - scuole: 2 euro - Aperture straordinarie gratuite 2017 "prima domenica del mese": 3 settembre, 1 ottobre, 5 novembre e 3 dicembre.

MUSEO NATURALISTICO E ARCHELOGICO - Vicenza - Contrà Santa Corona 4 - APERTO A FERRAGOSTO - In via straordinaria sarà aperto sia lunedì 14 sia martedì 15 agosto dalle 9 alle 17 (ultimo ingresso alle 16.30) - 0444.222815 - museonatarcheo@comune.vicenza.it / Orario invernale: dall' 1 settembre 2016 al 30 giugno 2017: da martedì a domenica dalle 9 alle 17 (ultima entrata 16.30) / Orario estivo: dall'1 luglio al 31 agosto 2017: da martedì a domenica dalle 10 alle 14 (ultima entrata 13.30) - Prossime aperture straordinarie 2017 per festività: 8 settembre, 1 novembre, 8 e 26 dicembre - Aperture straordinarie gratuite 2017 "prima domenica del mese": 3 settembre, 1 ottobre, 5 novembre e 3 dicembre - E' allestita fino al 24 settembre la mostra “Legumi&Legami tra natura, archeologia e storia”, dedicata alla conoscenza dei numerosi legumi destinati all'alimentazione umana, con le loro virtuose proprietà e la loro storia, che dal XVI secolo vede affrancarsi soprattutto nel nord Italia numerose varietà derivate dai fagioli provenienti dalle Americhe - Biglietto: intero 3,50 euro, ridotto 2,50 euro, scuole 2 euro

MUSEO DEL RISORGIMENTO E DELLA RESISTENZA - Vicenza - Viale X Giugno 115 - APERTO A FERRAGOSTO - In via eccezionale sarà visitabile sia lunedì 14 sia martedì 15 agosto dalle 10 alle 14 (ultimo ingresso alle 13.30) / Orario invernale: dall'1 settembre 2017 al 30 giugno 2018: da martedì a domenica dalle 9 alle 13 e dalle 14.15 alle 17 (ultima entrata 16.30) / Orario estivo: dall'1 luglio al 31 agosto 2017: da martedì a domenica dalle 10 alle 14 (ultima entrata 13.30) / Prossime aperture straordinarie 2017 per festività: 8 settembre, 1 novembre, 8 e 26 dicembre - Ingresso sempre gratuito - Info: - 0444.222820 - museorisorgimento@comune.vicenza.it.

CHIESA DI SANTA CORONA - Vicenza - Contrà Santa Corona 2 - APERTA A FERRAGOSTO - In via eccezionale aperta sia lunedì 14 sia martedì 15 agosto dalle 9 alle 17 - Al sabato riapertura alle 17.30 solo per la Santa Messa - Biglietto (valido 7 giorni dalla data di acquisto): intero 3 euro, ridotto 2, scuole 1 euro / Info: 0444.222811 -fax 0444 222155 / Orario invernale: dal 2 gennaio al 30 giugno 2017: da martedì a domenica dalle 9 alle 17 / Orario estivo: dall'1 luglio al 31 agosto 2017: da martedì a domenica dalle 10 alle 18 / Prossime aperture straordinarie 2017 per festività: 8 settembre, 1 novembre, 8 e 26 dicembre / Chiusure straordinarie: lunedì, Natale e 1 gennaio

GALLERIE D'ITALIA - PALAZZO LEONI MONTANARI: - Vicenza - Contrà Santa Corona 25 - APERTO A FERRAGOSTO - Chiuso Lunedì 14 Agosto - Orari da martedì a domenica: dalle 10 alle 18 - Saranno visitabili le mostre "Illustrissimo" di Noma Bar (solo fino al 20 agosto) e “Le ambre della principessa. Storie e archeologia dall’antica terra di Puglia”. Saranno numerose le attività proposte durante la giornata: dagli itinerari tematici, agli assaggi d’arte, alla “caccia al dettaglio” per famiglie. Tantissime le attività, le iniziative e i laboratori in programma alle Gallerie d'Italia per il mese di giugno. Biglietti: 3 euro ridotto - 5 euro intero - scuole gratuito. Informazioni: www.gallerieditalia.com -Info: 800 578 875, fax 0444991280 - informazioni@palazzomontanari.com.

PALLADIO MUSEUM - Vicenza - Palazzo Barbaran Da Porto - Contrà Porti 11 - APERTO A FERRAGOSTO - Chiuso Lunedì 14 Agosto - Orari da martedì alla domenica dalle 10 alle 18 - Biglietti: intero a 8 euro - ridotto a 6 euro - scuole a 2 euro - "Palladio Family" a 12 euro; Ingresso gratuito per i bambini under 6 - Info: 0444.323014 - segreteria@cisapalladio.org - www.palladiomuseum.org

MUSEO DIOCESANO - Vicenza - Piazza Duomo 11 - CHIUSO LA SETTIMANA DI FERRAGOSTO - Da martedì a domenica è visitabile normalmente dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 - Info: www.museodiocesanovicenza.it - Biglietto: intero 5 euro, ridotto 3,50 euro, scuole 1 euro, famiglia 7 euro.

MUSEO DEL GIOIELLO - Vicenza - Piazza dei Signori sotto la Basilica Palladiana - APERTO A FERRAGOSTO - dalle 11 alle 19 (ultimo ingresso alle ore 18.15) sia lunedì 14 sia martedì 15 agosto - Si potrà visitare la mostra "Dame e Cavalieri: I Gioielli delle Onorificenze" (info: 0444 320799) - Biglietti: ridotto 4 euro - intero 6 euro.

