Ponte del 25 Aprile: i musei e i monumenti aperti a Vicenza

Per il ponte del 25 Aprile saranno aperti a Vicenza tutti i musei e i monumenti cittadini. Il circuito museale cittadino comprende la Pinacoteca di Palazzo Chiericati, il Museo Naturalistico Archeologico, il Museo del Risorgimento e della Resistenza, il Teatro Olimpico, la Chiesa di Santa Corona, le Gallerie d’Italia di Palazzo Leoni Montanari, il Palladio Museum e il Museo Diocesano. Si potranno visitare con biglietto unico (per altre tipologie di biglietti consultare il sito comunale: www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42724,46131) ad eccezione della Basilica Palladiana.

BASILICA PALLADIANA: con la possibilità di passeggiare nella loggia al primo piano e in terrazza, dove è a disposizione anche un bar, sarà aperta sabato 22 aprile dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22, domenica 23 aprile dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21, lunedì 24 aprile e martedì 25 aprile, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21. Sarà inoltre possibile visitare il salone dove è allestita la mostra (fino al 7 maggio) “Flow arte contemporanea italiana e cinese in dialogo” (giovedì dalle 17 alle 21, venerdì dalle 17 alle 22, sabato dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22, domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21). La terrazza e il bar potranno essere chiusi al pubblico o subire variazioni negli orari di apertura in caso di maltempo o per esigenze organizzative. L'ultimo ingresso è previsto mezz'ora prima della chiusura.

TEATRO OLIMPICO: sarà aperto dalle 9 alle 17 (ultima entrata 16.30).

PALAZZO CHIERICATI: aperto dalle 9 alle 17 (ultima entrata alle 16.30) – si potrà vedere l’ala novecentesca rinnovata, oltre che il palazzo palladiano che accoglie, in due sale al piano terra e al Chiericati Underground, la mostra "Mondocleto. Il design di Cleto Munari" (fino al 10 giugno): 100 opere raccontano la storia del designer che in 40 anni di attività ha portato il suo marchio e il nome della sua città in giro per il mondo.

MUSEO NATURALISTICO E ARCHELOGICO: aperto dalle 9 alle 17 (ultima entrata alle 16.30) – è allestita (fino al 24 settembre) lamostra “Legumi&Legami tra natura, archeologia e storia”, dedicata alla conoscenza dei numerosi legumi destinati all'alimentazione umana, con le loro virtuose proprietà e la loro storia, che dal XVI secolo vede affrancarsi soprattutto nel nord Italia numerose varietà derivate dai fagioli provenienti dalle Americhe.

MUSEO DEL RISORGIMENTO E DELLA RESISTENZA: ad ingresso gratuito, sarà aperto dalle 9 alle 13 e dalle 14.15 alle 17 (ultima entrata alle 16.30).

CHIESA DI SANTA CORONA: si potrà visitare dalle 9 alle 17 (al sabato riapertura alle 17.30 per la santa messa).

GALLERIE D'ITALIA - PALAZZO LEONI MONTANARI: dalle 10 alle 18 saranno visitabili con le mostre “Le ambre della principessa. Storie e archeologia dall’antica terra di Puglia”, “Il Crocifisso di Araceli. Dalle Prealpi a Vicenza: Itinerari di scultura lignea medievale” e “Ritratto di città. La Vicenza di Palladio nelle vedute di Zuccarelli”. Saranno numerose le attività proposte durante la giornata: dagli itinerari tematici, agli assaggi d’arte, alla “caccia al dettaglio” per famiglie. Informazioni: www.gallerieditalia.com.

PALLADIO MUSEUM: aperto dalle 10 alle 18, si potrà vedere anche la mostra “Andrea Palladio. Il mistero del volto”.

MUSEO DIOCESANO: sarà a disposizione dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 (www.museodiocesanovicenza.it).

ELENCO MOSTRE