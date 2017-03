Poetry Vicenza: 10 mostre tra poesie, libri ed immagini

L'offerta artistica del festival di poesia e musica contemporanea "Poetry Vicenza 2017" (vedi programma completo) sarà completato con ben 10 mostre d’arte in città. Tra queste in evidenza quella al Galla Caffè con i "43 Libri d’Artista" delle Edizioni Peccolo (dal 17 marzo al 23 aprile), "Visi d’arte" allo Spazio Der Ruf con le fotografie dell’artista padovano Pierantonio Tanzola (dal 18 marzo al 14 maggio), "Il Volto, la Poesia" con la personale dell’artista goriziano Franco Dugo presso lo spazio The ArtsBox (dal 25 marzo al 14 maggio), "I Poeti contemporanei" solo domenica 19 marzo, dalle 10 alle 22 con l'esposizione di ritratti, libri, lettere, manoscritti, foto, filmati rari di vari poeti italiani e stranieri, tra cui Seamus Heaney, Charles Tomlinson, Edwin Morgan. Accompagnerà l’iniziativa, il volume antologico di "Poetry Vicenza 2017" (Pisa, Edizioni ETS) con una scelta bilingue di testi a cura di vari traduttori, e ricche note bio-bibliografiche per ogni singolo autore. Tutti le mostre sono ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

IL CALENDARIO DELLE MOSTRE A POETRY VICENZA 2017:

EDIZIONI PECCOLO: “43 LIBRI D’ARTISTA” - A cura di Roberto Peccolo - PRESENTAZIONE LIBRO “FONEMI” (Collana “Memorie d’Artista”) - READING DEL POETA GIOVANNI FONTANA - PERIODO DI APERTURA: 17 marzo-23 aprile 2017 - INAUGURAZIONE: Venerdì 17 marzo, Galla Caffè, ore 18.00

CASIRAGHY: “UN PULCINO CHE FORSE ERA UN ELEFANTE” - A cura di T.F. Giffone. Intervento di Alberto Casiraghy - PERIODO D’APERTURA: 18 marzo-22 aprile 2017 - INAUGURAZIONE: Sabato 18 marzo, Mirror, ore 17.00

ALDA MERINI: "IMMAGINI COME POESIE” - A cura di Spazio 6. Intervento di Alberto Casiraghy con le voci di Michele Silvestrin e Marica Rampazzo - PERIODO D’APERTURA: 18 marzo-7 maggio 2017 - INAUGURAZIONE: Sabato 18 marzo, Spazio 6, ore 18.00

PIERANTONIO TANZOLA: “VISI D’ARTE” - A cura di Stefano Annibaletto. Intervento di Matteo Righetto - PERIODO D’APERTURA: 18 marzo-14 maggio 2017 - INAUGURAZIONE: Sabato 18 marzo, Spazio Der Ruf, ore 19.00

MOSTRA D’UN GIORNO: “I POETI CONTEMPORANEI” - A cura di Marco Fazzini - In mostra ritratti, libri, lettere, manoscritti, foto, filmati rari. Si distribuiranno i materiali e le informazioni sul festival Poetry Vicenza, sui protagonisti, sulle Associazioni e gli Istituti superiori coinvolti. Lettura poetica a cura del Liceo Lioy di Vicenza (ore 17.00). Musiche di Valter Tessaris, voce di Antonino Varvarà (ore 18.00) - PERIODO D’APERTURA: domenica 19 marzo 2017, TheArtsBox, ore 10.00-22.00

“L’ELEGANZA È FRIGIDA” - CORRISPONDENZE TRA POESIA E IMMAGINE - A cura di Angela Stefani con Manuela Veronesi Con Stefano Presi (voce) e Valentina Cacco (violoncello) - Gli artisti: Marco Borgarelli; Rita Bucco; Ornella Frigo; Amos Loffreda; Anastasia Moro; Chester Stella; Keiko Tanabe; Manuela Veronesi - PERIODO D’APERTURA: 24 marzo-9 aprile 2017 - INAUGURAZIONE: Venerdì 24 marzo, Hands, ore 17.00

MARINA MARCOLIN: “UNI*VERSES” - Presentazione di Silvia Trevisan - Sarà presente l’artista Marina Marcolin - PERIODO D’APERTURA: 24 marzo-4 maggio 2017 - INAUGURAZIONE: Venerdì 24 marzo, Laboratorio09, ore 18.00

FRANCO DUGO: “IL VOLTO, LA POESIA” - A cura di Marco Fazzini. Intervento di Giancarlo Pauletto - Musica di Pierantonio Tanzola & Friends - PERIODO D’APERTURA: 25 marzo-14 maggio 2017 - INAUGURAZIONE: Sabato 25 Marzo, The ArtsBox, ore 18.00

SILVIA LAZZARIN: “VOLEVO CAPIRE, MA C’ERA VENTO” - Presentazione di Silvia Trevisan - Sarà presente l’artista Silvia Lazzarin - PERIODO D’APERTURA: 5-27 maggio 2017 - INAUGURAZIONE: Venerdì 5 Maggio, Laboratorio09, ore 18.00

CREMASCO-PERUFFO-PILAN: “GIARDINI SILENTI” - UN LIBRO D’ARTISTA, UN’INSTALLAZIONE E UNA LETTURA Con Mirko Cremasco, Patrizia Peruffo e Giusto Pilan - Musica di Gastone Guerra (sax tenore) - PERIODO D’APERTURA: 16 maggio-4 giugno 2017 - INAUGURAZIONE: Sabato 16 Maggio, TheArtsBox, ore 18.00

