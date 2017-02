"Percorsi dell'Anima": il mondo interiore femminile a Orgiano

Da sabato 4 a venerdì 31 marzo si potrà visitare la mostra pittorica "Percorsi dell'Anima" di Ivana Schiavo presso il municipio di Orgiano in via Roma 9 nell'ambito della rassegna culturale "Donne tra le Righe". L'esposizione è un viaggio alla scoperta del mondo interiore femmnile come omaggio alla Festa della Donna. Ingresso libero.

