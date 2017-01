"Perché non accada mai più: Ricordiamo" a Bassano del Grappa

TUTTI GLI EVENTI PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA A VICENZA E PROVINCIA

In occasione della "Giornata della Memoria", dal 26 gennaio al 7 febbraio si potrà visitare la mostra "Perché non accada mai più: Ricordiamo" sullo sterminio silenzioso dei disabili e malati mentali, a cura di Anffas Bassano Onlus presso Palazzo Agostinelli a Bassano del Grappa in via Barbieri. L'esposizione, fondata su un’accurata documentazione storica, accompagna alla triste scoperta di cosa fu il programma "Aktion 4", voluto da Hitler nel 1939, con il quale, deliberatamente, vennero eliminati oltre 300.000 disabili e malati di mente in nome del risparmio economico e della razza. Questa azione disumana ebbe inizio prima dei campi di concentramento e terminò addirittura dopo la liberazione. Fondando l’azione su basi scientifiche, politiche e culturali che ne divennero giustificazione e veicolo di diffusione, il programma, anticipando la Shoah, mise fine alla vita delle persone cosiddette "diverse". Partendo dai questi fatti storici, la mostra permette di interrogarsi sui temi dell’eugenetica, della scienza, dell’etica e si propone di ricordare alle coscienze quanto sia importante non dimenticare e, soprattutto, rifuggire da idee che ci allontanano dal rispetto del “diverso”. Una storia tenuta segreta, che vede anche il nostro territorio protagonista. In Valsugana, a Pergine, non lontano da Bassano, oltre 400 bambini ospiti del locale istituto psichiatrico vennero inviati in Germania e una parte di loro divennero cavie per nuovi vaccini, mentre gli altri subirono l’eutanasia, come testimoniato da alcune lettere custodite da un dipendente dell'ospedale fino alla sua morte. "Anffas Bassano" vuole ricordare e celebrare per stimolare una riflessione sui principi basilari della convivenza umana e il valore della diversità. L'inaugurazione sarà giovedì 26 gennaio alle ore 18 con il professor Fabrizio Ferrari, docente di sociologia all’Università di Padova e già presidente nazionale Anffas, che sarà a disposizione dei presenti per approfondimenti e curiosità. La mostra, per la sua accuratezza scientifica e l’impotente studio storico rappresenta un’occasione unica per approfondire, nella Giornata della Memoria, i temi della pacifica convivenza umana. L'evento è patrocinato dall’assessorato comunale alla Promozione del Territorio e della Cultura. Per le scuole e i gruppi è possibile concordare l’apertura in orari diversi da quelli indicati, chiamando il numero 377.1664860. Orari di apertura: Giovedì – Sabato – Domenica: 09.00-13.00 / 15.00 -19.00 / Lunedì – Martedì – Mercoledì – Venerdì: 15.00-19.00. Ogni sera alle 17.30 ci sarà la proiezione del documentario "Mea Culpa". Ingresso libero. Per informazioni: Anffas Bassano Onlus 0424.227804 - 377.1664860 - www.anffasbassano.it

ELENCO MOSTRE