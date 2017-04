Pasqua e Pasquetta alle Gallerie d'Italia: tutte le iniziative in programma

Numerosi gli appuntamenti in calendario alle Gallerie d'Italia di Palazzo Leoni Montanari a Vicenza in contrà Santa Corona 25 da sabato 15 a lunedì 17 aprile in occasione del wekend di Pasqua con una serie di itinerari tematici riguardanti le tre mostre in esposizione nella sede museale di Intesa San Paolo.

ORARI DI APERTURA: Pasqua orario ridotto 10.00 -13.00 e 15.00 18.00 / Pasquetta orario normale dalle 10.00 alle 18.00

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari - Contra’ Santa Corona, 25 - Vicenza - Numero verde 800.578875 info@palazzomontanari.com - www.gallerieditalia.com

Programma iniziative previste in occasione delle festività pasquali 2017

SABATO 15 APRILE 2017

Ore 10.30 e 15.30 - Itinerario Tematico "La Figura di Andrea Palladio al Tempo del Grand Tour" - Durata 30 minuti - In occasione della mostra "Ritratto di città. La Vicenza di Palladio nelle vedute di Zuccarelli" - L’eredità palladiana tra il Veneto e la cultura britannica. Tra '600 e '700, la lezione palladiana inizia la sua conquista del mondo, partendo dalla Gran Bretagna, dove diversi uomini di cultura abbracciano con grande convinzione il messaggio profondo dell’opera dell’architetto veneto, in grado offrire una nuova immagine di grandezza al ceto mercantile in forte espansione economica e politica. Il percorso desidera inquadrare il contesto storico e sociale del Cinquecento in cui si radica la progettualità innovativa del maestro, per affrontare in seguito il fenomeno della sua straordinaria diffusione internazionale. Ingresso: 3 euro + biglietto d’ingresso per adulti e ragazzi

Ore 15.00 - Itinerario Tematico "Zuccarelli incontra Palladio" - Durata 60 minuti - In occasione della mostra "Ritratto di città. La Vicenza di Palladio nelle vedute di Zuccarelli" - Incontrare un artista-viaggiatore del Settecento, Francesco Zuccarelli, attraverso gli enigmi racchiusi nella Veduta di Vicenza, replicata in due dipinti gemelli, messi a confronto. Il percorso si svolge come una sorta di giallo palladiano alla scoperta di indizi presenti nella composizione. Ingresso: 3 euro + biglietto d’ingresso per adulti e ragazzi

Ore 16.00 - Itinerario Tematico "Il dono del fiume. Scoprire il volto dell’antica Vicenza" - Durata 60 minuti - n occasione della mostra "Il Crocifisso di Araceli. Dalle Prealpi a Vicenza: Itinerari di scultura lignea medievale" - Ricostruire idealmente il paesaggio urbano dove approda il crocefisso gotico, proveniente da un luogo sconosciuto. Ingresso: 3 euro + biglietto d’ingresso per adulti e ragazzi

Ore 17.00 - Itinerario Tematico "Da Ruvo a Vicenza: due storie emblematiche del collezionismo italiano nell'Ottocento" - Durata 60 minuti - In occasione della mostra "Le ambre della principessa. Storie e archeologia dall’antica terra di Puglia" - Ritratto di due grandi collezionisti di antichità a confronto: Giuseppe Caputi di Ruvo e Girolamo Egidio di Velo, l’ultimo erede della casata Leoni Montanari. Ingresso: 3 euro + biglietto d’ingresso per adulti e ragazzi

DOMENICA 16 APRILE 2017 - PASQUA: Orari di apertura 10.00 13.00 15.00 18.00 - Gallerie aperte con orario ridotto

Ore 10.00 - Itinerario Tematico "L’albero della vita" - Durata 60 minuti - In occasione della mostra "Il Crocifisso di Araceli. Dalle Prealpi a Vicenza. Itinerari di scultura lignea medievale" - Viaggio di conoscenza nella memoria antica, tra racconti, immagini e suoni, in cui l’albero diventa emblema della crescita spirituale e della speranza nella rinascita. Ingresso: 3 euro + biglietto d’ingresso per adulti e ragazzi

Ore 10.30 e 15.30 - Itinerario Tematico "La figura di Andrea Palladio al tempo del Grand Tour" - Durata 30 minuti - In occasione della mostra "Ritratto di città. La Vicenza di Palladio nelle vedute di Zuccarelli" - L’eredità palladiana tra il Veneto e la cultura britannica. Tra Sei e Settecento, la lezione palladiana inizia la sua conquista del mondo, partendo dalla Gran Bretagna, dove diversi uomini di cultura abbracciano con grande convinzione il messaggio profondo dell’opera dell’architetto veneto, in grado offrire una nuova immagine di grandezza al ceto mercantile in forte espansione economica e politica. Il percorso desidera inquadrare il contesto storico e sociale del Cinquecento in cui si radica la progettualità innovativa del maestro, per affrontare in seguito il fenomeno della sua straordinaria diffusione internazionale. Ingresso: 3 euro + biglietto d’ingresso per adulti e ragazzi

Ore 12.00 - Itinerario Tematico "Da Zuccarelli a Parise" - Durata 60 minuti - In occasione della mostra "Ritratto di città. La Vicenza di Palladio nelle vedute di Zuccarelli" - Il percorso prevede una scelta di letture messe in relazione con il panorama raffigurato nel dipinto di Zuccarelli. Ingresso: 3 euro + biglietto d’ingresso per adulti e ragazzi

Ore 15.00 - Itinerario Tematico "Il sole nelle tenebre" - Durata 60 minuti - In occasione della mostra "Il Crocifisso di Araceli. Dalle Prealpi a Vicenza. Itinerari di scultura lignea medievale" - Il tema della redenzione nell’arte cristiana, dal crocefisso di Araceli alle icone russe. Ingresso: 3 euro + biglietto d’ingresso per adulti e ragazzi

Ore 16.00 - Itinerario Tematico "Il dono del fiume. Scoprire il volto dell’antica Vicenza" - Durata 60 minuti - In occasione della mostra "Il Crocifisso di Araceli. Dalle Prealpi a Vicenza. Itinerari di scultura lignea medievale" - Ricostruire idealmente il paesaggio urbano dove approda il crocefisso gotico, proveniente da un luogo sconosciuto. Ingresso: 3 euro + biglietto d’ingresso per adulti e ragazzi

Ore 16.30 - Itinerario Tematico "A zonzo con Andrea" - Durata 90 minuti - In occasione della mostra "Ritratto di città. La Vicenza di Palladio nelle vedute di Zuccarelli" - Spazio famiglie Un viaggio a ritroso nel tempo per incontrare Andrea Palladio. Percorso animato con pupazzi e materiali tattili, in dialogo ideale con il dipinto di Francesco Zuccarelli. Ingresso: 5 euro + biglietto d’ingresso per famiglie

LUNEDI' 17 APRILE 2017 - PASQUETTA: Orario normale di apertura dalle 10.00 alle 18.00

Dalle 10 alle 17.30 - Itinerario Tematico "In nome della principessa" - Durata 30 minuti - Spazio Famiglie - In occasione della mostra "Le ambre della principessa. Storie e archeologia dall’antica terra di Puglia" - Caccia ai dettagli per scoprire alcuni segreti degli antichi vasi - Percorso in autonomia. Ingresso: 5 euro + biglietto d’ingresso per famiglie

Ore 10.00 - Itinerario tematico "L’albero della vita" - Durata 60 minuti - In occasione della mostra "Il Crocifisso di Araceli. Dalle Prealpi a Vicenza. Itinerari di scultura lignea medievale" - Viaggio di conoscenza nella memoria antica, tra racconti, immagini e suoni, in cui l’albero diventa emblema della crescita spirituale e della speranza nella rinascita. Ingresso: 3 euro + biglietto d’ingresso per adulti e ragazzi

Ore 12.00 - Itinerario Tematico "Da Zuccarelli a Parise" - Durata 60 minuti - In occasione della mostra "Ritratto di città. La Vicenza di Palladio nelle vedute di Zuccarelli" - Il percorso prevede una scelta di letture messe in relazione con il panorama raffigurato nel dipinto di Zuccarelli. Ingresso: 3 euro + biglietto d’ingresso per adulti e ragazzi

Ore 15.00 - Itinerario Tematico Il sole nelle tenebre - Durata 60 minuti - In occasione della mostra "Il Crocifisso di Araceli. Dalle Prealpi a Vicenza. Itinerari di scultura lignea medievale" - Il tema della redenzione nell’arte cristiana, dal crocefisso di Araceli alle icone russe. Ingresso: 3 euro + biglietto d’ingresso per adulti e ragazzi

Ore 16.00 - Itinerario Tematico "Il dono del fiume. Scoprire il volto dell’antica Vicenza" - Durata 60 minuti - In occasione della mostra "Il Crocifisso di Araceli. Dalle Prealpi a Vicenza. Itinerari di scultura lignea medievale" - Ricostruire idealmente il paesaggio urbano dove approda il crocefisso gotico, proveniente da un luogo sconosciuto. Ingresso: 3 euro + biglietto d’ingresso per adulti e ragazzi

