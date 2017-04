Pasqua e Pasquetta a "Oltre l'Uomo": visite gratuite, aperture straordinarie e laboratori

In occasione delle vacanze pasquali la mostra interattiva Oltre l'Uomo: da Leonardo alle Biotecnologie raddoppia gli orari di apertura e propone iniziative per tutta la famiglia! In mostra nuove macchine interattive di Leonardo Da Vinci, veri organi umani, stampanti 3D, bracci robotici e oculus per la realtà aumentata. Tutti potranno provare le postazioni interattive per scoprire il funzionamento di una turbina, come funzionano gli ingranaggi o come produrre energia con una bicicletta!

PROGRAMMA E ORARI: da giovedì 13 a martedì 18 aprile la mostra è aperta con orario continuato dalle 10.00 alle 19.30, Pasqua e Pasquetta comprese. Alle 11.00 visite guidate gratuite con prenotazione su eventbrite al link https://visita_guidata_gratuita_mostra_oltreluomo.eventbrite.it, e visite a pagamento e su prenotazione alle 15.30 e 17.30. Lunedì di Pasquetta per i bambini 6+ c'è il laboratorio interattivo a tema "Uova Rotolanti". Lo scopo è divertirsi e costruire una pista di atterraggio o di lancio…per uova! Aguzzando ingegno e con la fantasia i bambini potranno scoprire i principi fisici alla base della meccanica e dell'ingegneria e sfidare gli avversari nella gara delle uova rotolanti!

INFORMAZIONI E PROMOZIONI: http://www.distrettoscienza.it/giornate-anti-noia/ Fino alla chiusura della mostra c'è la promozione 2x1 ovvero con un biglietto nominale si può tornare una seconda volta in mostra gratuitamente! Scopri le altre iniziative e promozioni sulla pagina facebook: https://www.facebook.com/OltrelUomo/!

ELENCO MOSTRE

Gallery