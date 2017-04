Pasqua e Pasquetta 2017: i musei e i monumenti aperti a Vicenza

TOP 5 PER PASQUA E PASQUETTA 2017 SUL TERRITORIO BERICO

GLI EVENTI PER PASQUA E PASQUETTA 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Numerosi musei e monumenti di Vicenza saranno aperti per Pasqua e Pasquetta ad eccezione del Museo Diocesano, che rimarrà chiuso. Il circuito museale cittadino, visitabile con biglietto unico (per altre tipologie di biglietti consultare il sito del comune al link www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42724,46131), sarà a completa disposizione dei visitatori con le sedi aperte la domenica di Pasqua (16 aprile) e Lunedì dell’Angelo (17 aprile). Si avvicina il fine settimana dedicato alle festività pasquali e la città è pronta ad accogliere turisti e quanti vorranno trascorrere il loro tempo libero tra monumenti, mostre e musei.

PREZZI BIGLIETTI: Biglietto unico: 15 euro intero - 12 euro ridotto - 18 euro family - 12 euro gruppi - 5 euro scuole. Biglietti Singoli: Museo del Risorgimento e della Resistenza gratuito / Museo Naturalistico Archeologico € 3,50 - ridotto € 2,50 - scuole € 2,00 / Teatro Olimpico € 11,00 - ridotto € 8,00 - scuole € 2,00 / Palazzo Chiericati € 7,00 - ridotto € 5,00 - scuole € 2,00 / Chiesa di Santa Corona € 3,00 - ridotto 2,00 - scuole € 1,00 / Museo Diocesano € 5,00 - ridotto € 3,50 – scuole € 1,00 - Biglietto per famiglia € 7,00 / Gallerie d’Italia- Palazzo Leoni Montanari € 5,00 - ridotto € 3,00 - scuole gratuito / Palladio Museum € 8,00 – ridotto € 6,00 – scuole € 2,00 - famiglia € 12,00 / Basilica Palladiana Abbonamento € 5,00 - Non Residenti Vicenza e provincia € 4,00 - Residenti Vicenza e provincia € 2,00 - Ridotto Meteo € 1,00

BAR DELLA TERRAZZA - BASILICA PALLADIANA: da martedì 11 aprile sarà aperto il bar nella terrazza della Basilica Palladiana, con consumazione facoltativa e gestito da Palladio 9 srl. Osserverà gli stessi orari del monumento dove i visitatori potranno ammirare la loggia e la terrazza il martedì, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21; venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22; sabato dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22; domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21.

MUSEI E MONUMENTI APERTI A VICENZA PER PASQUA E PASQUETTA:

La Basilica Palladiana saranno visitabili la domenica di Pasqua dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21 e il Lunedì dell’Angelo dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21. La terrazza e il bar potranno essere chiusi al pubblico o subire variazioni negli orari di apertura in caso di maltempo o per esigenze organizzative. L'ultimo ingresso è previsto mezz'ora prima della chiusura. Sarà inoltre possibile visitare il salone dove è allestita la mostra (fino al 7 maggio) “Flow arte contemporanea italiana e cinese in dialogo” (giovedì dalle 17 alle 21, venerdì dalle 17 alle 22, sabato dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22, domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21).

Il Teatro Olimpico sarà aperto dalle 9 alle 17 (ultima entrata 16.30).

A Palazzo Chiericati sarà aperto dalle 9 alle 17 (ultima entrata alle 16.30). Si potrà vedere l’ala novecentesca rinnovata, oltre che il palazzo palladiano che accoglie, in due sale al piano terra e al Chiericati Underground, la mostra "Mondocleto. Il design di Cleto Munari" (fino al 10 giugno): 100 opere raccontano la storia del designer che in 40 anni di attività ha portato il suo marchio e il nome della sua città in giro per il mondo.

Al Museo Naturalistico Archeologico - aperto dalle 9 alle 17 (ultima entrata alle 16.30) – è allestita (fino al 24 settembre) la mostra “Legumi&Legami tra natura, archeologia e storia”, dedicata alla conoscenza dei numerosi legumi destinati all'alimentazione umana, con le loro virtuose proprietà e la loro storia, che dal XVI secolo vede affrancarsi soprattutto nel nord Italia numerose varietà derivate dai fagioli provenienti dalle Americhe.

Il Museo del Risorgimento e della Resistenza, ad ingresso gratuito, sarà aperto dalle 9 alle 13 e dalle 14.15 alle 17 (ultima entrata alle 16.30).

La Chiesa di Santa Corona si potrà visitare dalle 9 alle 17 (al sabato riapertura alle 17.30 per la santa messa). Venerdì 14 aprile le visite saranno sospese dalle 15 alle 17 per consentire la celebrazione della Via Crucis, che sarà presieduta dal vescovo di Vicenza monsignor Beniamino Pizziol.

Le Gallerie d'Italia di Palazzo Montanari saranno accessibili dalle 10 alle 18 (domenica 16 aprile dalle 10 alle 13 e 15 alle 18) con le mostre “Le ambre della principessa. Storie e archeologia dall’antica terra di Puglia”, “Il Crocifisso di Araceli. Dalle Prealpi a Vicenza. Itinerari di scultura lignea medievale” e “Ritratto di città. La Vicenza di Palladio nelle vedute di Zuccarelli”. Durante le festività pasquali, sono numerose sono le attività collaterali alle mostre proposte per adulti e famiglie, consultabili sul sito internet www.gallerieditalia.com.

Al Palladio Museum, aperto dalle 10 alle 18, si potrà vedere anche la mostra “Andrea Palladio. Il mistero del volto" volto” (www.palladiomuseum.org)

Il Museo Diocesano sarà a disposizione dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, rimarrà chiuso domenica 16 aprile, giorno di Pasqua, e lunedì 17 aprile (www.museodiocesanovicenza.it).

ELENCO MOSTRE