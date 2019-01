Gran finale per la mostra "Paparazzi. Fotografi e divi dalla Dolce Vita ad oggi" alle Gallerie d’Italia

Laboratori creativi ispirati al periodo della Dolce Vita, passeggiate romantiche nel cuore dell’arte, giochi per tutta la famiglia. In occasione della chiusura della mostra Paparazzi. Fotografi e divi dalla Dolce Vita ad oggi, alle Gallerie di Palazzo Leoni Montanari un fine settimana ricco di soprese per tutte le età, con ingresso gratuito domenica 3 febbraio.

Per il pubblico dei romantici sabato 2 febbraio alle 16.30, e domenica 3 alle 15.00 I segreti d’amore, passeggiate a tema tra le immagini fotografiche. Le storie d’amore dolci, amare o acerbe, sbocciate d’improvviso in luoghi e in tempi diversi, dall’antica Grecia alle metropoli del nostro tempo, in un dialogo felice fra le immagini ritratte nei vasi antichi e quelle in bianco e nero della mostra dedicata alla Dolce Vita.

Domenica 3 alle ore 16.00 Non scordarti di me. Photo, drink & shot

Una visita teatralizzata con set fotografico per rivivere un istante di storia del costume degli anni Sessanta e Settanta attraverso l’uso di oggetti d’epoca. Un angolo fotografico per scoprire in prima persona il fascino degli accessori indossati non solo dai divi cinematografici, ma anche dalla gente comune, conservando il ricordo con una giocosa immagine istantanea “in stile” (prenotazione obbligatoria).

Alle ore 17.00 di domenica Nel rotocalco della realtà

Passeggiata a tema nella storia degli ultimi cinquant’anni attraverso gli scatti fotografici in esposizione. Dall’immagine di costume al contesto storico di riferimento, un ideale juke-box per ricostruire suoni, immagini e parole degli anni che con i loro avvenimenti hanno cambiato la storia del mondo.

Speciale Gallerie kids

Sabato 2 e domenica 3 febbraio per le famiglie, dalle 10.00 alle 17.00, la possibilità di giocare insieme, in autonomia, con il laboratorio Family lab. Ritrovarsi in un’immagine. Dal selfie alla risata, dalla curiosità alla narrazione, quattro opere d’arte da scoprire, giocando con il proprio smartphone, per comporre un fantasioso puzzle di immagini.

Domenica alle ore 16.00 Che stile!

Un laboratorio d’arte in cui, dopo una passeggiata tra le fotografie dei divi del cinema alla scoperta di alcuni oggetti misteriosi del passato, sarà possibile realizzare un oggetto “portasegreti”.

Domenica 3 febbraio, in occasione della prima domenica del mese, ingresso gratuito alle collezioni permanenti e alle mostre temporanee

Paparazzi. Fotografi e divi dalla Dolce Vita a oggi è realizzata da Intesa Sanpaolo su progetto ideato da CAMERA – Centro Italiano per la fotografia (fino al 3 febbraio 2019).

L’esposizione costituisce una ricognizione di un fenomeno importante sia per la storia della fotografia, sia come punto di riferimento per l’indagine della società contemporanea, ricostruendo allo stesso tempo momenti storici e aspetti di costume, in una continua riflessione sui ruoli e le funzioni del linguaggio fotografico.

Partendo dagli anni Cinquanta, quando a Roma si forma in modo del tutto indipendente un gruppo di fotografi d’assalto che prendono di mira in particolare i protagonisti del mondo del cinema – con scatti di Tazio Secchiaroli, Marcello Geppetti, Elio Sorci, Lino Nanni, Ezio Vitale e indimenticabili immagini di Anita Ekberg, Ava Gardner, Walter Chiari, Richard Burton, Liz Taylor – il percorso della mostra segue i mutamenti della società e degli stessi mezzi di informazione, che si esplicano in un’attenzione più voyeuristica dedicata sempre più alle figure di potere, politico e non solo.