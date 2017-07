"Paintings": collezione di paesaggi e ritratti al Museo Civico di Bassano del Grappa

Fino al 2 settembre si potrà ammirare la mostra "Paintings" al Museo Civico di Bassano del Grappa con una selezione di dipinti provenienti da una più ampia collezione privata di Antonio Menon (bassanese d'adozione) come corpus molto ben definito. Hanno un fil rouge che li caratterizza tutti come elementi di uno stesso insieme con molti artisti più e meno affermati. Le opere raccolte sono principalmente suddivise in due macro temi: il paesaggio e il ritratto con uno scenario prezioso per la sua unicità come simbolo generazionale di un’evoluzione e di una ricerca, che finirà nei libri di storia dell’arte. Orari di apertura: 9 - 19 dal mercoledì al lunedì anche i festivi (chiuso il martedì).

