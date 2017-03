"Oltre l'Uomo": speciale Festa del Papà con le "Macchine di Leonardo Da Vinci"

Iniziative per la Festa del Papà a "Oltre l'Uomo" di Schio

Alla mostra "Oltre l'Uomo: Da Leonardo alle Biotecnologie" di Schio, in occasione della Festa del Papà di domenica 19 marzo, ci saranno numerose iniziative dedicate alle famiglie. Venerdì alle 17.30, e sabato e domenica alle 11.00 ci sarà una visita guidata gratuita per scoprire i punti salienti della mostra dedicata alla storia della tecnologia. Il pubblico sarà invitato a interagire con la guida per scoprire tra collezioni storiche, reperti industriali, organi artificiali e umani, stampanti 3d, ed exhibit da toccare con mano, l'ingegno umano nel passato, nel presente e nel futuro. La grande attrattiva di questa settimana è l'apertura al pubblico della nuova sala dedicata a Leonardo da Vinci pensata per i più curiosi che potranno mettersi alla prova con carrucole, pesi, ruote meccaniche e ingranaggi. Questa sezione, d'impronta rinascimentale, arricchisce il percorso storico dedicato alle geniali invenzioni del genio toscano con 7 nuove macchine​. Le installazioni provengono sempre dall'esposizione fiorentina "Le Macchine di Leonardo da Vinci" e saranno esposte a Schio fino al 2 maggio. Tra le novità esposte ci sono ad esempio la Gru a piattaforma anulare, il Volano che è composto da moti aumentativi utili per superare i punti di inerzia e diminuire lo sforzo e l'Ingranaggio Elicoidale, un meccanismo tuttora in uso nelle fabbriche meccaniche! C'è poi l'exhibit delle catene flessibili che Leonardo progettò per la trasmissione del moto forse per i meccanismi degli orologi e per la bicicletta! Scoprendo il fantastico mondo delle invenzioni di Leonardo​, i visitatori potranno azionare le riproduzioni delle macchine, sperimentare principi fisici e meccanici e stimolare la creatività. Alle 15.00 si celebra la festa del papà con la Giornata Anti-Noia, che prevede ingresso alla mostra e partecipazione al laboratorio sperimentale LED A GOGO, per bambini dai 5 anni in su accompagnati da un adulto! Durante il laboratorio pratico, tenuto da un operatore specializzato, i piccoli inventori costruiranno un colorato circuito elettrico che illuminerà un biglietto elettrizzato personalizzato per fare al papà degli auguri luminosi ed ingegnosi!

