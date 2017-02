"Oltre l'Uomo: Da Leonardo alle Biotecnologie" a Schio

Dopo il successo della mostra “Oltre il sogno, dal volo allo spazio” con oltre 16 mila visitatori, dal 28 gennaio al 2 maggio 2017 il Lanificio Conte Shed di Schio in via Pasubio 99 ospiterà la mostra "Oltre l’Uomo: da Leonardo alle Biotecnologie", la seconda esposizione organizzata dal Distretto della Scienza e Tecnologia. Si vuole dar risalto all’ingegno dell’umanità, partendo appunto dal rappresentante storico più famoso Leonardo Da Vinci fino a giungere alla moderna ingegneria biomedica, passando per l’ingegneria meccanica, elettrica ed elettronica. Una mostra che guarda al futuro con un occhio verso il passato e con l’obbiettivo di mettere in evidenza due aspetti dell’ingegno umano: l’ingegno per migliorare le azioni quotidiane (il benessere) e l’ingegno per aiutare chi è in difficoltà (bio medicale). L’esposizione è allestita nell'ex spazio industriale Lanificio Conte del centro scledense recentemente riqualificato con convegni, seminari e laboratori a tema, dedicati agli imprenditori e agli esperti di settore, ma anche al grande pubblico e alle scuole di ogni ordine e grado. "Oltre l’Uomo: da Leonardo alle Biotecnologie" sarà un’esperienza interattiva e plurisensoriale tra collezioni storiche, reperti industriali, organi artificiali ed "exhibit" da toccare con mano per scoprire l’ingegno umano nel passato, nel presente e nel futuro. Un viaggio nell'ingegno umano: dagli studi di anatomia e le invenzioni di Leonardo Da Vinci per concepire macchine al servizio dell’uomo alle prime automazioni e ai robot che replicano le sembianze umane fino alla ricerca nel campo biomedicale. Orari: lunedì chiuso; da martedì a venerdì 16-19; sabato e domenica 10-19.30. Biglietti: 7 euro intero - 5 euro ridotto - 3.50 euro per le scuole - 20 euro "Family Pass" (due adulti e due bambini). Per informazioni su visite guidate e aperture straordinarie: Segreteria 388.4917115 -info@distrettoscienza.it - www.distrettoscienza.it.

