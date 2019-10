Non ho l'età - Mercato Antiquariato Collezionismo & Vintage

Un mercato dell’antiquariato, del collezionismo e vintage che unisce il fascino della città di Vicenza con la scoperta di oggetti che non hanno età ma solo storie da raccontare! Arredi antichi e del Novecento, pezzi da collezione, vinili ed accessori vintage… e poi eventi musicali ed approfondimenti culturali e l’accoglienza degli esercenti della città! Ogni seconda domenica del mese.

▽ 1 punto informazioni, dislocati in piazza dei Signori, per assistenza, gadgets e le mappe del mercato.

▽ In corso Fogazzaro e contrà Cesare Battisti lo spazio dedicato alla casa, da vivere unendo antico e contemporaneo.

Si segnala che per l'occasione Alle Erbe organizzerà un brunch del tutto speciale, che da novembre diventerà "VINILE & BRUNCH".

PIAZZA CASTELLO

Questa piazza ci riporta all’epoca della dominazione scaligera e al castello difensivo qui costruito e di cui rimane memoria nel torrione della porta Castello. Questa splendida cornice accoglie i pezzi più interessanti di una selezione di hobbisti: oggetti da collezione e vintage, scatole di latta, vinili, accessori e abiti denotati da un’eleganza senza tempo.

PIAZZA DUOMO

Pizzi e merletti, oggetti provenienti da un antico passato, come dal periodo Liberty e Art Decò, accessori vintage: ad ogni passo avete l’occasione di ri-scoprire la bellezza di questi manufatti unici che non hanno età, raccolti da hobbisti provenienti da tutta Italia. Da visitare sono il Museo Diocesano e la vicina cattedrale. La piazza nasconde persistenze romane: imperdibili il criptoportico romano e i resti archeologici emersi sotto la cattedrale.

CONTRÀ GARIBALDI

Fulcro nevralgico del percorso all’interno del mercato dell’antiquariato, questa contrà – conosciuta anche come piazza delle Poste – unisce le persistenze di epoca medievale a quelle dell’architettura razionalista. Una selezione di professionisti arricchisce le proposte offerte da “Non ho l’età” con piccolo mobilio, suppellettili ricercate, oggetti d’arredo, mirabilia.

CONTRÀ PESCHERIE VECCHIE

Questa affascinante contrada dal tonopomino di origine medievale, che in epoca romana doveva essere la sede delle terme cittadine, ci invita a perderci tra i banchi di venditori professionisti alla ricerca di pezzi insoliti e rari: dagli arredi per la casa all’oggettistica per la persona, ai libri d’arte e di storia, ideali per impreziosire la nostra vita quotidiana.

PIAZZETTA PALLADIO

Professionisti antiquari presentano una interessante selezione di mobili, argenti, libri, oggettistica da collezione. Veglia su di loro la figura in pietra di Andrea Palladio. Contribuiscono a portarci in una dimensione senza tempo le botteghe storiche della città che si trovano nelle immediate vicinanze.

CONTRÀ DEL MONTE

La contrada, che prende il nome dal Monte di Pietà, collega piazza dei Signori a Corso Palladio e a contrà Porti, la via in cui vivevano alcune delle più importanti famiglie nobili vicentine. In questo suggestivo scenario si snodano i banchi di professionisti in cui potete trovate raffinati oggetti da collezione, come piccoli e inaspettati “tesori”.

PIAZZA DEI SIGNORI

Nella storica piazza, che vanta due gemme architettoniche del noto architetto Andrea Palladio, espongono professionisti del settore antiquariale e del design del Novecento, che propongono pezzi perfetti per un arredo antico e moderno. Se avete il piacere di prolungare la visita in città, il Museo del Gioiello e la Basilica palladiana Vi aspettano per una visita.